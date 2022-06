RUGBY. Quade Cooper vs Marcus Smith : samedi, une ode au spectacle

Ce samedi, alors que l'Australie reçoit l'Angleterre, Cooper et Smith devraient s'affronter à l'ouverture. Pas la même génération, mais le même talent.

Ils ont plus d'une décennie d'écart, n'ont pas le même physique, encore moins les mêmes origines. Et pour cause, quand l'un est né à Tokoroa, sur l'île du Nord néo-zélandaise, l'autre a grandi à 8000km de là, sur une terre à des années-lumières du Waikato en terme de vécu et tradition rugbystiques. La NZ avant de choisir l'Australie pour l'un, Manille et les Philippines avant de réprésenter l'Angleterre pour l'autre. Pourtant, Quade Cooper et Marcus Smith ont énormément de similitudes, notamment sur le terrain. La raison ? Ils parlent le même rugby. Qui prouve ici une nouvelle fois sa capacité à fédérer sous l'égide d'une langue commune : le ballon.

VIDEO. WAOW ! Le geste de DINGUE de Marcus Smith pour l'essai de 100m des Harlequins

D'ailleurs, tous les amoureux du jeu sont peu ou prou fans des deux prodiges. Qui, au moment de rechercher les actions les plus folles de notre sport, n'a pas déjà taper le nom (d'au moins) un des deux garçons sur Youtube ? Pour sûr, Cooper, qui nous a habitués à manier la gonfle comme personne depuis le début des années 2010, et Smith, qui prend peu à peu la relève tout en show et en skills, trônent parmi les plus grands magiciens de ce jeu aujourd'hui. Ça tombe bien, les deux esthètes se retrouveront ce week-end, lors du premier test de la tournée d'été qui opposera l'Australie à l'Angleterre.

VIDEO. Quade Cooper régale encore avec une chistera que tu n'avais jamais vue !

"Je suis un grand fan de la façon dont Marcus joue, lançait QC dans la semaine, interrogé sur les antennes de Sky Sports. C'est un garçon formidable et mes amis des Harlequins ne sauraient en dire assez de lui. (...) J'adore sa façon de jouer, c'est un grand talent." Vrais reconnaissent vrais n'hésiteraient pas à dire certains... D'autant que beau joueur, apaisé et désormais ambassadeur de notre sport, l'ancien toulonnais va plus loin concernant celui qui aurait pu être son poulain : "J'espère que nous pourrons construire cette amitié au cours des prochaines années. Nous sommes tous ici pour nous entraider à grandir. Nous pratiquons un sport de compétition mais nous voulons avant tout que le sport s'épanouisse et que nos pairs et homologues aussi."

VIDEO. À 33 ans, Cooper et Genia assurent toujours le show comme s'ils avaient 20 piges

Presque philosophe, le Quade ? En voilà encore un qui a prouvé que la sagesse vient souvent avec les années... mais que le talent, lui, y est indifférent. Vous le voyez très souvent sur notre site, les arabesques de l'ouvreur de 34 ans n'ont pas pris une ride. Et c'est aussi en cela que ce duel avec Smithy met l'eau à la bouche de tous les amateurs du folkore. Vous aimez les chisté' dans le dos, les pas de l'oie et les sautées de 20 mètres ? Même si Cooper sait désormais se la jouer métronome à l'occasion, vous devriez être servis. Car en face, vous savez que le maître à jouer des Harlequins n'a pas froid aux yeux malgré son jeune âge, et est prêt à tout tenter pour faire gagner les siens, peu importe les conséquences. Qu'à cela ne tienne et ce quelle que soit l'issue de la rencontre, ce duel représente du pain béni pour une Australie qui peine à rallier la foule derrière le rugby union. Dans le Grand Ouest de l'île-continent, c'est tout le Perth Oval qui s'en frotte les mains d'avance.

VIDÉO. Avec une interception de 70 mètres d'Ollivon, les Barbarians Britanniques écrasent l'Angleterre à Twickenham