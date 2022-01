VIDEO. À 33 ans, Cooper et Genia assurent toujours le show comme s'ils avaient 20 piges

Au Japon, Quade Cooper et Will Genia sont toujours associés. Et ce dernier vient d'inscrire l'un des essais du week-end, sur une inspiration de son compère.

Si l'on vous dit Will Genia vous pensez forcément à ... Quade Cooper bien sûr. Il faut dire qu'à bientôt 34 ans, les deux compères de toujours évoluent encore ensemble, désormais sous le maillot des Hanazono Kintetsu Liners, au Japon, après avoir déjà été associés sous la tunique de l'Australie, des Reds et des Melbourne Rebels. Et s'ils n'ont plus 20 ans et que leurs chemins ont parfois été divergeant, les anciens chefs d'orchestre des Wallabies n'ont rien perdu de leur parfaite connexion.

Lundi, ils en ont encore fait tout l'étalage face aux Sagamihara Mitsubishi Dynaboars (pardonnez pour tous ces noms à 88 pts au Scrabble...), lors de la première journée Rugby League One. Sur un jeu au pied bien couvert d'un certain Colin Slade, Cooper récupère la gonfle à 80 mètres de l'en-but adverse. Avec lui, pas de jeu au pied évidemment, mais une relance amorcée. Une feinte de corps, un une-deux avec son ailier joué avec des cadrages parfaits et une remise intérieur de ce dernier plus tard, c'est.... Will Genia qui pointait en but pour signer l'un des plus beaux essais de la journée. Avec l'ancien toulonnais présent pour le relever et le féliciter.

S'il y a probablement un voire deux en-avants sur l'action, on ne peut tout de même qu'apprécier une nouvelle fois la vision du jeu et l'aisance technique de QC, de même que le flair de Genia qui sait que suivre la course de son compère peut toujours déboucher sur quelque chose. Malgré tout, cela n'a pas suffi pour que leur équipe s'impose, battue par les Dynaboers de Ben Paltridge (25 à 14), qui a lui aussi fait le job pour les caméras.

