VIDEO. Rugby. Ben Paltridge enfile sa cape de Superman pour un essai acrobatique

Admirez en vidéo le très bel essai de l'ailier néo-zélandais Ben Paltridge pour les Mitsubishi Sagamihara Dynaboars face aux Hanazono Kintetsu Liners.

Moi, Will Jordan, 23 ans, 17 essais en 12 sélections et danger numéro 1 des Blacks face aux BleusBen Paltridge n'est pas le plus connu des joueurs néo-zélandais. L'ailier kiwi dont tout le monde parle en ce moment, c'est Will Jordan. Le joueur des Crusaders enquille les essais avec les All Blacks comme en club en Super Rugby. Pendant ce temps, certains de ses compatriotes poursuivent leur route à l'étranger. Il faut dire que la concurrence est rude au pays du long nuage blanc. Et tous non pas la possibilité de percer au pays. Après une très belle saison avec Kurita Water Gush, Ben Paltridge a signé avec Mitsubishi Sagamihara Dynaboars. Ce lundi, il a largement participé à la victoire de son équipe face aux Hanazono Kintetsu Liners de Quade Cooper et Will Genia avec un doublé. Son premier essai a été particulièrement impressionnant puisqu'il s'est envolé en bord de touche, le ballon dans une seule main. Il a résisté un excellent retour d'un défenseur pour marquer en coin à la manière d'un joueur de rugby à XIII.