RUGBY. Pourquoi Len Ikitau peut-être un cauchemar pour la défense des Bleus ?

Le centre puncheur des Brumbies Len Ikitau devrait une nouvelle fois être titulaire face aux Bleus, samedi. Dans un duel avec Fickou qui promet beaucoup...

Que sait-on de cette Australie-là, au fait ? Si ce n’est qu’après un Rugby Championship difficile à cerner, elle s’est imposée à Murrayfield la semaine dernière, d’un cheveu (15 à 16) ? Eh bien déjà, factuellement, vous noterez que Quade Cooper est toujours blessé, que la 2ème ligne est un chantier continu et que les expérimentés Bernard Foley à l’ouverture, et surtout Michael Hooper en 3ème ligne, sont de retour aux affaires.

RUGBY. France/Australie. Quels sont les Tricolores dont Skelton se méfie énormément ?Pour le reste, quelles sont ses principales forces de frappe ? Dans une équipe dont le collectif n’est pas franchement des plus huilés, ce sont plutôt les individualités qui font son fonds de commerce cette saison encore. Et à ce petit jeu-là, même si cette formation n’a clairement plus de Matt Giteau ou d’Israel Folau dans ses rangs, elle possède quand même de sacrés puncheurs. Après Tupou - essentiellement utilisé sur le banc - et Valetini devant, c’est derrière que les athlètes du Pacifique font merveille. L’on pense, en l’absence de Samu Kerevi, à Marika Koroibete bien sûr, mais également à la révélation de l’année Lalakai Foketi.