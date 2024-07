RUGBY. Pourquoi l'Argentine domine les Pronostics contre la France selon la presse étrangère ?

Les Bleus de Fabien Galthié défient les Pumas de Felipe Contepomi. Entre jeunes talents et renouveau, cette série de tests entre la France et l'Argentine s'annonce explosive.

Alors que les regards des passionnés de rugby se tournent vers le premier test de la série entre l'Argentine et la France, les attentes sont élevées pour ce qui pourrait être l'une des confrontations les plus captivantes de cette année. D'après les experts de Planet Rugby, ce duel de deux matchs de tier 1 s'annonce comme l'un des plus prometteurs. Chaque rencontre sera un spectacle à ne pas manquer entre deux équipes joueuses.

Planet Rugby met en lumière le renouveau argentin sous la houlette de Felipe Contepomi, une légende locale, tandis que les Bleus, dirigés par Fabien Galthié, arrivent en Argentine avec une équipe rajeunie, dont la moitié ne compte aucune sélection. Malgré l'absence de nombreux cadres, la profondeur du réservoir français reste impressionnante. Le site prévoit une série serrée et imprévisible, se concluant par un nul, une victoire partout.

De son côté, Rugby365.com se concentre sur les joueurs clés à surveiller. Pour l'Argentine, Bautista Delguy fera son retour après avoir manqué la Coupe du Monde, accompagné par Martin Bogado, Matias Moroni et Gonzalo Bertranou. Le trio dynamique en troisième ligne composé de Joaquin Oviedo, Marcos Kremer et Pablo Matera promet de poser des défis physiques aux Français. Pour les Bleus, les jeunes talents comme Léo Barre et Théo Attissogbe sont attendus au tournant, tout comme le Rochelais Oscar Jegou, qui devra affronter les redoutables avants argentins.

D'après Americasrugbynews.com, ce test marque le début du nouveau cycle de Coupe du Monde pour l'Argentine, tandis que la France, ayant déjà entamé sa préparation avec le Tournoi des Six Nations 2024, présente une équipe radicalement différente. Les facteurs comme la fin tardive du Top 14 et les sélections récentes pèsent sur les choix de Galthié, rendant la tâche encore plus ardue pour les Bleus.

Enfin, Sportsmole rappelle que ni l'Argentine ni la France ne sont à leur plein potentiel pour cette série. La météo clémente prévue à Mendoza pourrait cependant offrir des conditions idéales pour un rugby de haute intensité. Le site partage l'optimisme modéré des autres plateformes, en soulignant la difficulté pour les jeunes Français de s'imposer sur un terrain aussi hostile.

Les pronostics de Rugby365.com et Americasrugbynews.com penchent nettement en faveur de l'Argentine. Selon Rugby365.com, les Pumas l'emporteraient avec une avance de 14 points, tandis que Americasrugbynews.com anticipe une victoire encore plus marquée des Argentins, avec un écart de 18 points. Ces prévisions s'appuient sur la continuité de l'équipe de Contepomi, qui conserve une ossature éprouvée, contrairement à une équipe française largement renouvelée.

En somme, cette série entre l'Argentine et la France promet des moments de rugby palpitants et des révélations de nouveaux talents. Malgré les prévisions largement en faveur des Pumas, les jeunes pousses françaises auront à cœur de prouver leur valeur sur la scène internationale. Rendez-vous ce week-end pour voir si les Bleus peuvent déjouer les pronostics et marquer des points précieux pour leur avenir.