RUGBY. Pourquoi aucun match de Coupe d'Europe ne sera diffusé sur France 2 ce week-end ?

Cette année, la Champions Cup change de fonctionnement, et plusieurs nouvelles équipes font leur apparition. Cependant, ce n'est pas le seul changement, France 2 ne diffusera aucun match ce week-end.

Le rugby devancé par d'autres programmes

La première réponse au fait que France 2 ne diffusera pas la Coupe d'Europe lors des deux premières journées se trouve peut-être dans la diffusion de programme sur la même tranche horaire. Habituellement, le match du dimanche après-midi était diffusé sur la 2, mais pour cette première journée de Coupe d'Europe, la chaîne accueille l'Eurovision junior à 16h. Le match du Stade Toulousain sera donc programmé sur France 3, au même titre que l'affiche du samedi entre Pau et les Cheetahs. De plus, le match entre La Rochelle et Northampton sera diffusé sur France 4 à 18h30 samedi soir. Le match aurait empiété sur le journal de 20h de France 2. Mais ce n'est sans doute pas la seule explication.

France 3, nouvelle chaîne référence ?

Ce week-end, inutile d'allumer la télé en espérant regarder un match de rugby sur France 2, tout se passera sur France 3 voire France 4. Pour ce week-end européen qui nous attend, la concurrence de la Coupe du monde de football est sans doute un frein au visionnage de la Coupe d'Europe et France 2 préfère miser sur ses programmes normaux qui rassemblent leurs habitués. En effet, les quarts de finale de cette compétition se dérouleront samedi à 16h et à 20h. Dont Angleterre vs France samedi 10 décembre. On retrouvera également la rencontre entre Pau et les Cheetahs en Challenge Cup sur France 3 ce samedi à 14h, deux heures avant un autre quart de finale entre la Croatie et le Brésil.