RUGBY. Pour stopper l'hégémonie européenne, l'hémisphère sud lance une nouvelle compétition chez les U20

Une version moins de 20 ans du Rugby Championship entre les nations du sud va se dérouler pour la première fois en mai à quelques mois de la Coupe du monde.

La SANZAAR vient d'annoncer une nouvelle ère pour les talents émergents de l'hémisphère sud. Une version moins de 20 ans du Rugby Championship va se dérouler pour la première fois en mai 2024, promettant un affrontement épique entre les futures stars du rugby argentin, australien, néo-zélandais et sud-africain.

Cette initiative marque une étape audacieuse pour contrer l'hégémonie rugbystique de l'hémisphère nord et offre un aperçu des légendes en devenir. En effet, si les derniers titres au niveau sénior ont été remportés par l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, chez les jeunes, six des huit derniers trophées ont été soulevés par une nation européenne. La France ayant été victorieuse à trois reprises depuis 2018.

Brendan Morris, PDG de SANZAAR, partage sa vision : "Le Championnat TRC U20 est une stratégie d'investissement et de développement passionnante qui permettra aux jeunes joueurs de mieux définir leur parcours vers le rugby senior et international et fournira un tremplin vers le Championnat annuel du Monde de Rugby U20 qui manque actuellement."

En effet, si les nations européennes s'affrontent chaque année dans le cadre du Tournoi des 6 Nations de la catégorie, leurs homologues sudistes ne disposaient pas d'une compétition similaire jusqu'à présent. C'est désormais chose faite.

Dès le 2 mai sur la pelouse du Sunshine Coast Stadium en Australie, les Baby Blacks recevront les Baby Boks. Tandis que l'Australie et l'Argentine s'affronteront juste après. La compétition se tiendra sur trois journées. Chaque équipe défiant l'une des trois autres sur un match sec.

"Cette exposition aux matchs internationaux contre des adversaires de premier ordre ne peut que profiter aux joueurs en termes d'expérience et d'adaptation aux exigences du rugby de haut niveau."

C'est en effet une excellente préparation pour la Coupe du monde des moins de 20 ans prévue cette année en Afrique du Sud du 29 juin au 19 juillet. Compétition durant laquelle la Nouvelle-Zélande retrouvera les triples champions en titre français dès la phase de poules. Tandis que l'Australie devra défier l'Irlande et l'Afrique du Sud, l'Angleterre.