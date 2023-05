RUGBY. Personne n'en parle, mais un ancien international du XV de France va jouer son dernier match ce week-end

Ce week-end se déroulera la dernière journée de la saison régulière de Pro D2. L’occasion pour Alexis Palisson de dire adieu au rugby pro.

RUGBY. Colomiers, Villière, l’équipe de France… Voici l’interview d’Alexis Palisson !Si le Top 14 bat son plein ce week-end, avec des affiches plus alléchantes les unes que les autres, n’oublions pas que la phase régulière de Pro D2 va rendre son verdict. Et si cette dernière journée sera l’occasion de découvrir qui accompagnera Massy en Nationale la saison prochaine, ou encore dans quel ordre finiront les 6 premiers du championnat, elle sera aussi la dernière rencontre d’un ancien international du XV de France : Alexis Palisson. À 35 ans, celui qui a fait ses débuts en professionnel du côté de Brive effectuera son dernier match d’une carrière bien remplie avec le maillot de Colomiers, actuel 8ème de Pro D2. Passé notamment par Toulon, Toulouse, Lyon et le Stade Français, le natif de Montauban peut se targuer d’avoir remporté le Tournoi des 6 Nations 2010 avec le XV de France, avant de passer tout près d’un titre de champion du Monde, en 2011…

RUGBY. Alexis Palisson : ‘‘Cette équipe de France fait rêver les petits’’À part ça, l’international aux 21 sélections a pu soulever au cours de sa carrière le fameux Bouclier de Brennus (en 2014 avec le RCT), ainsi que l’ancêtre de la Champions Cup, la H-Cup (en 2013 et 2014, toujours avec Toulon). Palisson a également connu l’équipe de France à 7, avec laquelle il a participé au Tournoi de Singapour. Vous l’aurez compris, c’est un grand nom du rugby français qui va donc raccrocher les crampons ce vendredi. On se rappellera notamment de son interception bien sentie sur la pelouse du Pays de Galles lors du Tournoi 2010, qui permis aux Bleus de s’imposer à Cardiff et de filer vers le Grand Chelem.

