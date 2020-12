WTF - Alexis Palisson nous embarque dans les coulisses déjantées de Colomiers [VIDEO]

L'ancien Tricolore Alexis Palisson a pris en main le compte instagram de Colomiers le temps d'une journée. Vous n'êtes pas prêts.

La saison 2019/2020 n'aura pas laissé un souvenir impérissable à Alexis Palisson. L'ancien Tricolore, passé par Brive, Toulon et Toulouse avait quitté le LOU après seulement un match joué comme titulaire pour le Stade Français. A Paris, il n'avait également été aligné qu'à une seule reprise avant la suspension de la saison. C'est finalement à Colomiers que le trois-quart a rebondi. Et il semble y être comme un poisson dans l'eau. Auteur de trois essais en six rencontres jouées, il a déjà été titulaire à cinq reprises. A 33 ans, Palisson s'offre une seconde jeunesse en Pro D2. Ce mardi, le club lui a confié son compte instagram pour nous faire découvrir les coulisses pour le moins originaux de l'entraînement... mais pas que. Alexis nous a également emmené dans sa routine et nous a aussi présentés la chatte de sa femme. Véridique.

Crédit vidéo : Instagram colomiersrugby