RUGBY. Colomiers, Villière, l’équipe de France… Voici l’interview d’Alexis Palisson !

Aujourd’hui en Pro D2, le joueur de 34 ans est revenu sur son actualité et sa carrière. Il a également livré son analyse des ailiers du XV de France.

Quand l’actuel ailier de Colomiers a connu le Stade de France, c’était pendant les grandes heures. Celles des titres, des félicitations et des légendes qui ont bercé le début de sa carrière. À 20 ans, il connaît sa première sélection tricolore. Durant 3 ans, il sera l’un des habitués de cette dernière. Vice-champion du monde, il connaît le plus haut niveau international. En 2010, il fait partie de la dernière équipe de France en date à remporter le Tournoi des VI Nations et le Grand Chelem. Appelé à 21 occasions sous le maillot bleu, il suit encore aujourd’hui avec beaucoup d’intérêts les performances de ses successeurs. Pour nous, il s’est exprimé sur les performances actuelles des Bleus. Plus en profondeur, il a évoqué son actualité et étayé certains points de sa vie rugbystique, le tout toujours saupoudré d’un peu de XV de France !

Elle est très importante oui. Pour espérer être dans les 6 premiers en fin de saison, on doit gagner au moins tous nos matchs à la maison. Voir peut-être même plus.