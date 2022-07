RUGBY. Personne n'en parle, mais Farrell peut rentrer dans l'histoire face aux All Blacks

Le sélectionneur de l'Irlande Andy Farrell, peut battre un record co-détenu avec Eddie Jones face aux Néo-Zélandais en tant qu'entraineur.

Si la victoire irlandaise à Dunedin face aux All Blacks ce samedi était historique, c'était pour deux raisons. La première, la plus évidente, parce que l'Irlande a gagné pour la première fois de son histoire en Nouvelle-Zélande. Depuis plus d'un siècle de rugby, jamais les Verts ne s'étaient imposés chez les All Blacks. La deuxième raison, parce que le sélectionneur du Trèfle, Andy Farrell, est devenu l'entraineur qui a battu le plus de fois la Nouvelle-Zélande à égalité avec Eddie Jones. Vainqueur à 6 reprises des hommes en noir, il égalise l'ancien sélectionneur des Wallabies qui a battu les Néo-Zélandais à cinq reprises entre 2001 et l'an 2004. En cas de nouvelle victoire ce samedi lors du troisième Test de la Tournée de l'Irlande, il battrait définitivement le record dans l'ère professionnelle.

Alors que des entraineurs comme Rassie Erasmus, Fabien Galthié, ont été glorifiés par le passé en battant les Kiwis à une ou deux reprises, Andy Farrell, lui, l'a déjà fait six fois. Pour vous dire l'incroyable performance de l'ancien joueur de rugby à 13 à Wigan.

COMPOSITION. All-Blacks. Savea, Jordan, Barrett... Les magiciens de sortie pour défier l'Irlande

Farrell, a désormais battu l'équipe de la fougère argentée à 6 reprises dans sa carrière d'entraineur. En 2012 avec l'Angleterre comme assistant de Stuart Lancaster. En 2017 avec les Lions Britanniques et Irlandais lors du deuxième Test. En 2016 et 2018 comme assistant de Joe Schmidt avec l'Irlande. Et enfin 2021 et donc 2022 comme sélectionneur. A chaque victoire, l'apport massif du natif de Wigan, ancienne star du rugby à 13, était évoqué et loué par les observateurs. Sa contribution avec sa défense inversée et agressive, inspirée du rugby à 13, a à chaque fois permis à son équipe de s'imposer.

Même si la Nouvelle-Zélande arrivait toujours à inscrire des essais, les équipes entrainées par Farrell trouvaient la force de protéger au maximum leur en-but. Surtout, des entames de matchs canon, permettaient à l'Angleterre ou l'Irlande, de remporter la rencontre. Comme ce samedi à Dunedin, un début de match incroyable des Irlandais, qui ont littéralement pris à la gorge des Kiwis désabusés et complètement perdus sur le terrain, a fait la différence. De même qu'une fin de rencontre rondement maitrisée en défense, où les gratteurs irlandais ont fait la différence. La défense inversée de l'Irlande, obligait la Nouvelle-Zélande parfois à jouer intérieur. Les Doris, Van der Flier et Beirne, ne se faisaient pas prier pour récupérer des pénalités et gagner leurs contests au sol.

RESUME VIDEO. Historique ! L'Irlande bat les All Blacks pour la première fois en Nouvelle-Zélande

Mentalité différente

Si bien défendre permet de sauver des matchs, et de remporter des compétitions, il faut de même savoir bien attaquer pour prétendre battre la Nouvelle-Zélande. Les changements drastiques apportés dans le style de jeu irlandais, toujours inspirés du rugby à 13 (les courses à vide et redoublées proposées au porteur de balle), ajoutés au dynamisme du paquet d'avant qui met du rythme dans la libération de balle, donnent raison à Farrell.

Ces changements ont été possibles grâce à un travail mental demandé aux joueurs par le sélectionneur. Ce dernier, comme avec les Lions et l'Angleterre, a fait de ses joueurs, des hommes qui ne se laissent plus impressionés par la Nouvelle-Zélande, et donc qui ne ferment plus le jeu pendant les matchs. Les changements apportés dans le style de jeu de l'Irlande par Farrell ont été possibles grâce à une introspection collective. Accepter une Tournée en Nouvelle-Zélande, avec deux matchs en semaine en plus, est le signe que les joueurs ont été mis à rude épreuve et devaient se surpasser. Un changement drastique quand on sait que l'Irlande avait la facheuse habitude ces dernières années de trop se reposer sur l'Aviva Stadium de Dublin, et donc d'être très friable à l'extérieur.

Andy Farrell entraineur ou sélectionneur, c'est surtout la volonté de donner à ses joueurs les capacités mentales à ne pas être impressionnés par la légendaire équipe des All Blacks. Et c'est sans doute pour ça, en plus de sa stratégie défensive agressive et son plan de jeu offensif, qu'il a réussi à battre 6 fois la Nouvelle-Zélande dans sa carrière.

Discipline, style de jeu, le Super Rugby a-t-il plombé les All Blacks ?