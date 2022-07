COMPOSITION. All-Blacks. Savea, Jordan, Barrett... Les magiciens de sortie pour défier l'Irlande

Pour ce troisième et dernier test face à l'Irlande, Ian Foster nous a concocté une équipe qui risque de faire très mal... Du moins sur le papier.

C'est bien connu, la Nouvelle-Zélande ne perd que rarement deux fois de suite. Un adage qui a notamment montré ses limites au mois de novembre dernier, l'équipe de Ian Foster s'étant incliné face à l'Irlande, puis face à la France une semaine plus tard. Autant vous dire qu'en cas de nouveau revers face au XV du Trèfle samedi, la place du sélectionneur des All-Blacks risque d'être de nouveau remise en cause. Pour ce faire, ce dernier a fait quelques changements par rapport au groupe qui s'est fait marcher dessus par l'Irlande. On retrouve notamment un joueur comme Whitelock (blessé la semaine passée), mais également le premier centre des Crusaders, David Havili. Will Jordan récupère une place de titulaire, tandis que Scott Barrett pousse Papali'i sur la touche. Notons également la présence d'Akira Ioane et de Roger Tuivasa-Sheck sur le banc.

Au-delà de décider qui remportera cette tournée, ce match est surtout l'occasion pour les coéquipiers de Beauden Barrett de prouver leur réel niveau. En effet, de plus en plus d'observateurs commencent à se poser des questions sur le plan de jeu mis en place par Foster. D'autres avancent même que les Blacks ne font plus peur, ou du moins, pas autant qu'avant. À Wellington, les hommes à la tunique noire pourraient donc atténuer un peu tous ces doutes, en battant une équipe d'Irlande de plus en plus solide. Pour rappel, la Nouvelle-Zélande s'est imposée 42-19 lors du premier test, avant de s'incliner 12-23 lors du deuxième.

