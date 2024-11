RUGBY. Paul Boudehent : l’atout physique du XV de France pour dompter les All Blacks ?

Le XV de France titularise Paul Boudehent contre les All Blacks. Une reconnaissance pour ce troisième ligne puissant et intelligent, pilier du Stade Rochelais et étoile montante des Bleus.

Le XV de France s’apprête à croiser le fer avec les All Blacks ce samedi. Une rencontre qui sera marquée par la titularisation de Paul Boudehent, troisième ligne du Stade Rochelais, appelé à relever un défi de taille. Entre confiance du staff et performances solides, le jeune joueur poursuit une ascension fulgurante. Une progression maîtrisée, saluée par Galthié Paul Boudehent a gravi les échelons avec patience et intelligence. Fabien Galthié n'a pas caché son admiration pour le joueur en conférence de presse ce jeudi : « C’est un joueur qui a découvert le niveau international progressivement. Un joueur intelligent avec un très gros potentiel. Il a franchi les étapes tranquillement avec La Rochelle, puis avec nous. » Les derniers mois ont été marquants pour le Rochelais, notamment grâce à sa participation au Tournoi des Six Nations et à la Coupe du monde. Sa prestation face au Japon a confirmé son évolution : « Il a vraiment franchi un cap. Le forfait de François Cros lui permet de débuter cette rencontre face à la Nouvelle-Zélande. » L’impact physique, un atout majeur C’est bien sur le plan physique que Boudehent fait la différence. William Servat, en août dernier, louait déjà son engagement et sa puissance via le Midi Olympique : « Paul nous apporte de la dimension physique, à l’image d’Anthony Jelonch. Il a amené cet engagement, ce caractère. » Avec son gabarit impressionnant et sa capacité à enchaîner les efforts, le troisième ligne est devenu une pièce maîtresse de la défense française. Même si tout n’est pas parfait, comme le rappelait Servat, ses qualités s’intègrent de mieux en mieux au système des Bleus. Un leader en devenir Avant le choc face aux Néo-Zélandais, William Servat ne tarit pas d’éloges sur le joueur via le Midol : « Paul, c’est quelqu’un qui participe à nos différentes compétitions depuis déjà quelque temps. Il amène du caractère, et c’est une donnée importante dans une équipe de rugby. » Son entrée remarquée en ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande reste un moment clé. Depuis, il confirme match après match qu’il a l’étoffe d’un cadre. Pour Boudehent, ce match contre les All Blacks est bien plus qu’un test : c’est une opportunité d’affirmer son rôle dans une équipe en quête de leadership. À 24 ans, il incarne l’avenir du XV de France, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Une chose est sûre : le public attend beaucoup de ce joueur complet et déterminé. Saura-t-il répondre aux attentes ? Réponse sur le terrain.