RUGBY. Pas de joker médical pour Bourgarit mais un renfort à venir dans la ligne de trois quart rochelaise

L'infirmerie de La Rochelle a déjà été sollicitée après seulement trois journées de Top 14. Pierre Bourgarit a été lourdement touché, mais les Maritimes devraient se reposer sur leurs joueurs actuels.

Pierre Bourgarit pas remplacé

Après sa lourde blessure, le talonneur de La Rochelle et du XV de France, Pierre Bourgarit, a bien été opéré ce samedi 21 septembre du tibia gauche, avec la pose d’un clou. De ce fait, le talonneur international devrait être absent pour les quatre prochains mois.

Néanmoins, selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest, la direction rochelaise ne souhaite pas faire venir un joker médical pour la blessure de ce dernier, et comptera sur les joueurs de l'effectif pour faire front en Top 14.

Pour rappel, les Maritimes ont Tolu Latu et Quentin Lespiaucq dans leur rang, tandis que le jeune Sacha Idoumi a été prêté en Pro D2 du côté de Nice. Ce dernier avait été utilisé la saison dernière (13 feuilles de match et 4 titularisations) en l'absence de Latu et de Bourgarit déjà blessé. Le scénario pourrait être le même si Lespiaucq ou l'ancien Wallaby venaient à être indisponible.

En plus de cela, au même poste, le jeune Nikolozi Sutidze est également envisagé par le club. Le joueur de 21 ans arrivé en 2021 des Lelo Saracens Tbilissi est un international U20 géorgien, mais n'a pas encore connu les joies du monde professionnel.

Un joker pour remplacer Rhule ?

Si La Rochelle ne compte pas faire venir de joker médical pour le poste de talonneur, la longue blessure de Raymond Rhule semble davantage inquiéter le staff maritime. L'ancien Springbok s'est blessé au tendon d'Achille cet été, alors qu'il n'avait joué que deux matchs l'année dernière.

Ce week-end, nous avons appris par l'intermédiaire de RugbyPass que Makazole Mapimpi avait été ciblé par le club rochelais, mais finalement, l'homme au 44 capes internationales ne s'engagera pas. Toutefois, un autre joueur étranger et non-JIFF pourrait rejoindre la Charente-Maritime.

Néanmoins, les jaune et noir devraient continuer de chercher un joker médical au centre/ailier sud-africain, alors que le jeune Tomasi Seru (20 ans) avait été désigné pour monter avec l'équipe professionnelle. Cependant, le Fidjien, qui est arrivé la saison dernière, est dans l'incapacité de porter le maillot de La Rochelle en Top 14, car le club a atteint son quota de joueur non-JIFF (joueur issu des filières de formation).

Reste désormais à savoir quel joueur rejoindra l'équipe de Ronan O'Gara, qui, en attendant, peut compter sur des joueurs confirmés et expérimentés. De plus, Teddy Thomas devrait rapidement revenir à la compétition.

