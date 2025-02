RUGBY. Pari fou ! Les London Irish de retour... mais pas en Angleterre ?

Exclus de la Premiership en juin 2023 après des problèmes financiers, les London Irish voient enfin la lumière au bout du tunnel. Le club historique vient d’être racheté par un consortium dirigé par Eddie Jordan, l’ex-patron d’écurie en Formule 1. L’objectif affiché est clair : ramener les "Exiles" au plus haut niveau du rugby professionnel. Mais contre toute attente, ce retour ne passerait peut-être pas par l’Angleterre…

Alors que beaucoup imaginaient que London Irish chercherait à réintégrer la Premiership anglaise en repartant du Championship (D2), les nouvelles ambitions du club semblent se tourner vers l’international. Selon le Times, les Irish pourraient postuler pour intégrer l’United Rugby Championship (URC), un championnat réunissant des équipes d’Irlande, d’Écosse, du Pays de Galles, d’Italie et d’Afrique du Sud.

☘️ London Irish have been bought out by a consortium led by Eddie Jordan.



The Times suggests that they are looking at joining the URC.



Not sure why the RFU would green light that. Doesn't seem to offer a real benefit for English rugby, and may harm the it instead.