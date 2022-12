RUGBY. On y est ! Eddie Jones et l’Angleterre, c'est définitivement terminé ?

Selon L’Équipe, les prochaines heures seront décisives pour savoir si Eddie Jones reste sélectionneur de l’Angleterre. Il serait très proche de la sortie.

L’échéance arrive à grand pas. Avec des résultats très mitigés, voire mauvais, le XV de la Rose pourrait être bouleversé dans les heures à venir. Ce lundi, Eddie Jones devrait rencontrer et discuter de son avenir avec les dirigeants de la fédération anglaise de rugby à XV (RFU). Selon des informations exclusives de L’Équipe, la tendance ne serait pas très rassurante pour l’Australien. Suite aux débâcles récentes, dont les défaites contre l’Argentine et l’Afrique du Sud à Twickenham, ses soutiens dans la direction de la RFU seraient devenus fragiles. Big boss du rugby anglais, Bill Sweeney déclarait récemment : "Nous sommes très déçus. Même si le niveau de certaines performances reste élevée et l'équipe possède de grands talents, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances."

Autrefois nombreux, le coach bénéficiait de soutiens qui le protégeaient en cas de sorties de route. À moins d’un an de l’échéance, ces derniers auraient petit à petit commencé à se désolidariser du sélectionneur. Celui qui avait emmené l’Angleterre en finale du dernier mondial a de grandes chances de ne pas encadrer la Coupe du monde 2023. Comme nous vous l’indiquions il y a quelques jours, Warren Gatland pourrait prendre sa place jusqu’au mondial. Ce dernier serait alors au centre d’une opération commando similaire à ce qu’a dirigé Rassie Erasmus avec les Springboks en 2019. Cependant, l’ancien sélectionneur gallois bénéficierait de 2 fois moins de temps pour agir, s’il venait à prendre la tête d’Owen Farrell et ses hommes.

RUGBY. L'Angleterre va-t-elle virer Eddie Jones à moins d'un an de la Coupe du monde ?



La méthode Eddie Jones tombe à l'eau ?

En place depuis 2016, Eddie Jones est arrivé en Angleterre avec beaucoup d’attentes. Il avait pour objectif de redresser un XV de la Rose à la dérive. Ce dernier n’avait même pas réussi à sortir des poules du mondial qu’il organisait. Encore aujourd’hui, cet évènement reste unique dans l’histoire du rugby à XV. Eddie Jones arrive en tant que premier entraîneur étranger du XV d’Angleterre. Auréolé d’un succès légendaire face à l’Afrique du Sud à la tête de la sélection du Japon, ses méthodes vont impressionner. Avec une stratégie mettant au cœur du jeu l’intensité physique, il va multiplier les méthodes d’entraînements insolites. Par exemple, il va former ces joueurs à travers des sports de combat. Également connu pour sa communication parfois cinglante, il a souvent su s’attirer les foudres de ses adversaires. En France, ce dernier est très ami avec Pierre-Henry Broncan, actuel entraîneur du Castres Olympique.

RUGBY. Eddie Jones plaque le système anglais, sa fédération lui assène un carton jaune