RUGBY. Eddie Jones plaque le système anglais, sa fédération lui assène un carton jaune

Le sélectionneur du XV de la Rose Eddie Jones a été réprimandé par sa fédération suite à ses déclarations sur le système anglais dans la presse.

RUGBY. Eddie Jones de retour en Australie après la Coupe du Monde ?Eddie Jones ne sera plus le sélectionneur de l'Angleterre après la Coupe du monde. En poste depuis 2015, l'Australien a été le témoin de l'évolution récente du rugby outre-Manche. Dans une récente interview, l'entraîneur en chef de l'Angleterre avait affirmé que les joueurs éduqués dans des écoles payantes manquaient de résilience et de compétences en leadership, ajoutant qu'ils étaient « enfermés » en raison de leur éducation. Jones a notamment ajouté que la fédération anglaise devrait "tout faire exploser". Eddie Jones avait notamment parlé du fait qu'en Angleterre, il n'avait vu aucun jeune rugbyman jouer au toucher contrairement à ce qu'il a pu voir en Australie. "Dans l'hémisphère sud, ils font tous cela, développent leurs compétences. Ici, vous les voyez jouer au rugby, mais ne touchez jamais au toucher. C'est le problème." Selon lui, le coaching en Angleterre est bien trop formel.



Dans ce système, les joueurs sont chouchoutés, "tout est fait pour toi. C'est la réalité. Vous avez cette vie fermée. Quand les choses vont mal sur le terrain, qui va diriger parce que ces mecs n'en ont jamais fait l'expérience ?" Un point de vue qui a été condamné et décrit comme "insultant" ainsi que "clivant et irrespectueux" par Clive Woodard, vainqueur de la Coupe du monde 2003. Mais pas seulement puisque la RFU a également eu un mot avec son employé. L'instance dirigeante a confirmé que le patron de la RFU, Bill Sweeney, a réprimandé verbalement Jones.

Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, s'est entretenu dimanche avec l'entraîneur-chef de l'Angleterre, Eddie Jones, et a confirmé la position de la RFU sur le rôle précieux que joue le secteur indépendant dans le parcours des joueurs. La RFU apprécie énormément et soutient le rôle que jouent les secteurs des écoles indépendantes et publiques dans l'introduction des garçons et des filles dans notre sport et dans notre parcours de joueur.

Le Dailymail nous apprend que le secteur scolaire privé est le principal pourvoyeur de talents du rugby anglais. Douze des 23 joueurs de l'équipe lors du dernier test de l'Angleterre contre l'Australie sont allés dans des écoles payantes. Une tournée remportée par les Anglais. "Une approche collaborative et des partenariats solides au sein du secteur de l'éducation garantissent que les acteurs sont soutenus et offrent des opportunités de développement dans toutes les écoles. L'équipe masculine d'Angleterre la plus récente comprenait des joueurs qui ont bénéficié de temps dans des écoles indépendantes, notamment Maro Itoje et Henry Arundell, ainsi que de nombreux acteurs du secteur public, notamment Jonny Hill et Courtney Lawes", a expliqué la fédération anglaise dans son communiqué. Pour l'heure, on ne connait pas le nom du successeur d'Eddie Jones à la tête du XV de la Rose.