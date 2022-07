RUGBY. Eddie Jones de retour en Australie après la Coupe du Monde ?

L'actuel sélectionneur du XV de la Rose, Eddie Jones, pourrait revenir en Australie après 2023. Entrainer en NRL l'intéresserait particulièrement.

Après deux victoires cet été face à l'Australie, Eddie Jones a été conforté dans ses fonctions de sélectionneur à la tête du XV d'Angleterre. Il entrainera son équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2023 comme le stipule son contrat. Ses derniers résultats dans le Six Nations, l'avaient mis dans une situation délicate. "Eddie est l'homme qui nous amènera au Mondial", déclarait ainsi le président de la fédération anglaise, Bill Sweeney, suite à la tournée en Australie. C'est d'ailleurs dans ce pays que l'ancien entraineur des Wallabies pourrait revenir. Mais pour y entrainer une équipe de rugby à 13 en NRL (championnat d'Australie). Du moins ce qu'il souhaiterait faire.

J'aime ce jeu. S'il y avait une opportunité là-bas, je sauterais dessus [...] Ce serait l'équipe de rêve. Depuis l'âge de cinq ans, je supporte les Rabbitohs. Ce serait fantastique !

Entrainer l'équipe des Rabbitohs, club du sud de Sydney, serait le rêve du principal intéressé. Sachant que la fédération anglaise est déjà à la recherche d'un remplaçant, cette annonce n'a rien d'anormale. À noter aussi que l'Australie serait intéressée pour avoir de nouveau Eddie Jones sous ses ordres. Dave Rennie, le sélectionneur Néo-Zélandais des Wallabies, ne prolongera pas l'aventure après 2023. Les Australiens se cherchent alors un entraineur pour relever deux immenses défis qui arrivent ces prochaines années : préparer la venue des Lions britanniques et irlandais en 2025, ainsi que la Coupe du Monde 2027.

Eddie Jone avait déjà été le sélectionneur du pays des kangourous entre 2001 et 2005. Après avoir remporté le Tri-Nations à plusieurs reprises, et atteint la finale de la Coupe du Monde en 2003, il avait été viré faute de résultat satisfaisant. Le pire épisode de sa carrière, comme il l'avouera quelques années plus tard. Un retour aux sources pourrait être alors une sacrée revanche personnelle.