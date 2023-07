RUGBY. On sait où se joueront les demi-finales du Top 14 jusqu'en 2027 !

La LNR a dévoilé les stades où auront lieu les demi-finales du Top 14 de 2024 à 2027. Bordeaux accueillera encore les quatre meilleures équipes du championnat.

Après Saint-Sébastien, au pays basque espagnol, la LNR a dévoilé les noms de villes hôtes des quatre prochaines éditions des demi-finales de Top 14. Offrant une perspective excitante pour les amateurs de rugby.

Malheureusement, les préparatifs des Jeux Olympiques de 2024 ont rendu impossible la tenue des demi-finales à Lille cette année-là. Mais pas d'inquiétude ! La LNR a rapidement réorganisé la programmation des prochaines demies du Top 14 pour assurer la continuité de cet événement majeur du rugby français.

Ainsi, en 2024, c'est Bordeaux qui aura l'honneur d'accueillir les demi-finales à la place de Lille. Le stade du Matmut Atlantique, d'une capacité de 42 000 places, se prépare déjà à recevoir les fans dans une ambiance survoltée. Bordeaux a déjà été le théâtre de ce spectacle en 2015 et en 2019, et il est tout à fait logique que cette ville passionnée retrouve sa place parmi les hôtes du Top 14.

En 2025, c'est Lyon qui sera à l'honneur. Le Groupama Stadium, magnifique enceinte pouvant accueillir 59 000 spectateurs, vibrera au rythme des demi-finales. Cette métropole dynamique et sportive accueillera cet événement d'envergure, offrant ainsi une opportunité unique aux passionnés de rugby de la région. Les finales européennes s'y étaient déjà jouées en 2016 ainsi que les demies de Top 14 en 2018.

En 2026, le rendez-vous sera donné à Marseille. Le stade Vélodrome, célèbre pour son ambiance bouillonnante lors des matchs de football, se prépare à accueillir les demi-finales du Top 14. Les supporters marseillais pourront ainsi découvrir ou redécouvrir l'intensité et la ferveur du rugby français dans leur magnifique enceinte.

Enfin, en 2027, Bordeaux sera à nouveau sous les projecteurs du rugby français. Le Matmut Atlantique ouvrira ses portes pour les demi-finales, offrant ainsi une belle conclusion à cette série de rencontres palpitantes.

Avec ces annonces, la LNR offre aux supporters et aux joueurs des perspectives excitantes pour les prochaines saisons. Les demi-finales du Top 14 sont des moments forts de la compétition, où l'émotion et la passion se mêlent pour offrir un spectacle hors du commun. Les villes sélectionnées ont prouvé leur capacité à accueillir de tels événements par le passé, et nul doute qu'elles sauront encore une fois rendre ces rendez-vous inoubliables.