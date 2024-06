RUGBY. ''On possède un capital joueurs supérieur à Grenoble'', comment le MHR espère sauver sa tête en Top 14

Le duel entre Grenoble et Montpellier pour l'Access-match s'annonce intense. Vincent Etcheto, coach du MHR, mise sur une conquête maîtrisée, le freinage du jeu rapide des Grenoblois et une stratégie rigoureuse.

Ce dimanche, tous les regards seront tournés vers le stade des Alpes et l'Access-match entre Grenoble et Montpellier, une rencontre cruciale pour le maintien en Top 14. Pour le Midi Olympique, Vincent Etcheto, en charge des phases offensives du MHR, a partagé ses clés pour décrocher la victoire face à une équipe grenobloise redoutable.

Sans surprise, la réussite passe avant tout par la maîtrise des fondamentaux : "Il faut être très bon sur les bases. Être propre en conquête est crucial." La domination en mêlée et en touche sera déterminante, comme l'a montré la finale de Pro D2, où Vannes a brillé en mêlée, tandis que Grenoble excellait en touche.

Ralentir le jeu grenoblois

Grenoble possède une capacité à jouer vite, avec des rucks rapides. "Il faudra donc les ralentir, insiste le technicien. L'objectif sera de casser le rythme grenoblois et de gagner la bataille des rucks pour priver les Isérois de ballons rapides." En finale, la meilleure attaque de Pro D2 n'avait pas réussi à briller. Ratant de nombreuses occasions dans la zone de marque. Ce dimanche, les Isérois auront à coeur de faire les choses dans l'ordre en se montrant plus patients et précis.

Face à une formation de Top 14 déterminée, les opportunités pourraient être rares. D'autant que le MHR prépare cette rencontre depuis plusieurs semaines. Les Cistres savent très bien ce qu'ils doivent faire pour rester dans l'élite. L'entraîneur du MHR prône également l'auto-focus : "Le plus simple est de se concentrer sur nous : si tu maîtrises ta conquête, tes rucks, et que tu te montres clinique, tu peux rivaliser avec une équipe de Pro D2." La discipline et l'efficacité seront des atouts majeurs pour Montpellier.

Le capital joueurs

Montpellier selon lui part avec un léger avantage en termes de profondeur de banc : "On ne va pas se mentir, on possède un capital joueurs supérieur à Grenoble," avoue Etcheto. Cependant, cet avantage doit se concrétiser sur le terrain par une fraîcheur physique et une meilleure préparation stratégique.

"On ne peut pas avoir l’excuse de se tromper stratégiquement," ajoute Etcheto. Avec deux semaines de préparation intensives, le MHR se doit de démontrer sa supériorité. La préparation physique et mentale sera cruciale pour ce match où l'erreur n'est pas permise.

L'Access-match se jouera à guichets fermés, garantissant une ambiance électrique. Après l'énorme déception de la finale perdue contre Vannes, Grenoble se prépare à jouer le match le plus important de sa saison. Du côté de Montpellier, le résultat pourrait avoir un impact jamais vu avec une relégation en deuxième division seulement deux ans après le titre.