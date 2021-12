RUGBY. Nationale. Le match Valence-Romans - Tarbes reporté après plusieurs cas de Covid-19

Valence Romans Drôme Rugby a indiqué dans un communiqué que le match de Nationale face à Tarbes prévu samedi 4 décembre est reporté après des cas de Covid.

RUGBY. La LNR durcit son protocole contre le COVID-19 pour les joueurs non-vaccinés !La Covid n'aura pas épargné le rugby très longtemps. Tandis que la Ligue a durci son protocole pour éviter de revivre la situation de la saison dernière, on apprend qu'un match de Nationale est reporté après la survenance de plusieurs cas de Covid-19. Cette rencontre programmée initialement le 4 décembre concerne Valence Romans Drôme Rugby et Tarbes. C'est la formation drômoise qui a indiqué que plusieurs membres de son équipe professionnelle étaient touchés. "Le club tient à s'excuser du désagrément occasionné par le report de ce match et à assurer à l’ensemble de ses supporters qu’il prend toutes les mesures nécessaires au quotidien pour assurer le suivi rigoureux du protocole sanitaire en vigueur et ainsi être en mesure de retrouver le chemin de l'entraînement dès le début de semaine prochaine." On connaît déjà la date de report du moins le week-end qui a été retenu puisqu'il s'agira de celui du 12 et 13 février entre la 17e et le 18e journée.



Jusqu'à présent, les dix premiers matchs s'étaient déroulés sans encombre. Le VRDR a remporté sept victoires et pointe au troisième rang de l'antichambre de la Pro D2. Tarbes possède un bilan équilibré avec cinq revers et autant de succès. Mais cela ne permet pas aux Tarbais d'être dans les six premières places. Lors de la 12e journée, Valence-Romans doit aller à Dijon tandis que Tarbes recevra Blagnac le 12 décembre. Espérons que ces rencontres pourront avoir lieu.