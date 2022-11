RUGBY. Monaco, champion de France de Supersevens, grâce à ‘‘un smiley’’ ?

Dans la soirée du 19 novembre, le Monaco rugby sevens a remporté l’In Extenso Supersevens 2022.

Ce samedi 19 novembre aux alentours de 20h30, le Monaco rugby sevens soulevait son premier titre de champion de France de Supersevens. Glané face à la Section Paloise, les Béarnais ont été défaits sur le score de 24 à 14. Les Barbarians, champions en titre jusqu’alors, avaient été éliminés par le Stade Français lors du premier match. Finaliste de l’édition 2021, ce titre est une grande réussite pour la formation monégasque. Au micro de RMC Sport, Jérémy Aicardi revient sur sa stratégie. Finalement, la stratégie qu’il prône rappelle l’identité même du Sevens : un sport de copains par excellence. Après la finale, ce dernier déclare :

Sur les deux dernières années, on a fait 7 finales. Comparé à l’année dernière, j’ai quand même changé 11 joueurs et là, pour la finale, j’ai dû appeler 4 nouveaux. On s’entraînait pendant 12 jours ensemble. Pour moi, le rugby ça ne représente que 30%, les 70% qui comptent le plus, c’est le vivre-ensemble et l’entente entre les joueurs. On travaille surtout hors du terrain.[...] Si je vous montre mon plan de jeu, vous allez sourire. C’est un bon vieux smiley avec un grand sourire.”

L'AS Monaco, un club comme les autres perché sur un rocher

Petit à petit, le rugby à 7 continue de prendre de l’ampleur en France. S’il est encore souvent considéré comme une discipline estivale, c’est bien en novembre qu’a lieu l’étape finale de l’In Extenso Supersevens. Cette compétition, créée en 2020, offre maintenant 4 étapes dispersées durant la fin d’année. En août, ce qui pourrait s’apparenter à une phase régulière se déroule dans divers stades de France. Pendant la trêve internationale automnale, la phase finale, elle, rassemble les 8 meilleures formations à la Paris La Défense Arena le temps d’une après-midi.

Sur les premières éditions, des acteurs similaires se démarquent à chaque édition. Ainsi, le Racing 92, la Section Paloise et le Monaco Rugby Sevens ont été présents au moins deux fois sur le podium en trois éditions. Cette année, on les y retrouve par ailleurs avec Monaco en tête, Pau en dauphin et les Franciliens pour conclure la marche.

