RUGBY. Mixte parfait entre spectacle et efficacité, le Racing 92 est le leader incontesté du Top 14 !

Dans le choc de la huitième journée entre La Rochelle et le Racing 92, les Ciel et Blanc ont pris le meilleur sur les Maritimes, avec la manière.

Une première mi-temps modèle

Ce dimanche soir, sur la pelouse de l'Arena, si le Racing 92 s'est imposé avec le bonus offensif face à La Rochelle, c'est en grande partie dû à une première mi-temps de haut niveau. Les coéquipiers du champion du monde Siya Kolisi ont été drôlement efficaces.

Ces derniers ont planté trois essais, et une pénalité. À la pause, les deux équipes se quittent avec un large score pour les locaux, 24-3. En plus d'être efficaces, les Franciliens ont aussi assuré le show pour les spectateurs et téléspectateurs.

Au bout de cinq minutes seulement, Juan Imhoff alluma la première brèche, bien servi par Saili, dans une action d'école en première main, sans se faire toucher ! Avec un Le Garrec des grands soirs, et un Gibert taille patron, le Racing 92 a totalement pris de vitesse les défenseurs de La Rochelle.

En plus de cela, les Maritimes se sont cassé les dents sur le rideau défensif des locaux, qui a l'image de Lauret ou de Tarritt, n'ont jamais faibli. D'ailleurs, les chiffres ne parlent pas en faveur des visiteurs, qui ont été débordés en défense, avec seulement 67% de plaquages réussis, 6 fautes concédées et 4 franchissements subis.

Un alignement de très haut niveau

Inévitablement, nous ne pouvons citer la réussite du Racing 92 sans évoquer le secteur de la touche. Contre les champions d'Europe, les Franciliens se sont baladés dans ce domaine, au point de rendre complètement stérile cette phase de jeu.

Cameron Woki a d'ailleurs été impressionnant en touche, et notamment en contre où ce dernier a volé quatre ballons aux Rochelais. À ses côtés, Maxime Baudonne a aussi été précieux en deuxième mi-temps, en chipant un ballon au nez et à la barbe de Boudehent.

En plus de cela, Pierre Bourgarit a reçu un carton jaune suite à une faute dans un ballon porté, amenant un essai de pénalité. Cette sanction a fini d'achever les espoirs maritimes, car dans cette fenêtre de 10 minutes, les Racingmens ont inscrit quatorze points ! Le talonneur de l'équipe de France n'a pas été en réussite lors de ses lancers, à tel point que le jeune Sasha Idoumi est rentré plus tôt que prévu.

Des trois-quarts de niveau international

Ce dimanche soir, la ligne de trois-quarts du Racing 92 était bel et bien de niveau international ! Entre jeunes espoirs, tels qu'Arundell ou Le Garrec, et joueur confirmé à l'image de Fickou et Imhoff, les arrières étaient à l'honneur sur la pelouse synthétique.

Antoine Gibert, qui n'est pas le nom le plus connu de l'effectif des Franciliens, a certainement été le meilleur, avec une justesse technique rare et une longueur importe de jeu au pied. Francis Saili a aussi pris le meilleur sur Danty toute la partie, et a délivré un caviar à Imhoff lors du premier essai. Son coéquipier du centre, Gaël Fickou, a confirmé son retour en grande forme. Naituvi et Imhoff ont été généreux, en se proposant un peu partout sur le terrain.

Seul bémol, Henry Arundell a été assez discret lors de cette rencontre qui était ouverte des deux côtés, mais a assuré l'essentiel. Propre sur les ballons hauts et dans la couverture, l'anglais s'est même payé le luxe d'aplatir un essai acrobatique et synonyme du bonus offensif. À noter que Max Spring a fait une belle entrée en jeu !

Désormais premier incontesté du Top 14, les hommes de Lancaster se rendent sur la pelouse de l'ASM dès ce week-end, qui n'est pas en totale confiance.

