RUGBY. Maxime Chalon arrête l’arbitrage et rejoint le club de ses débuts

L’arbitre français Maxime Chalon met fin à ses œuvres en tant qu’officiel de Top 14 et Pro D2 et rejoint le CA Brive dans un rôle de consultant.

Dans sa carrière, les directions prises auront souvent paru inattendues. Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Maxime Chalon annonce qu’il raccroche le sifflet. Cette décision est prise depuis plusieurs semaines selon nos informations. Elle intervient, car l’arbitre peine “à joindre les deux bouts” entre son activité professionnelle, informaticien, et sa présence sur le rectangle vert. À l’image de Ruiz, Poite, Cardona ou encore Trainini, l’ancien officiel ne s’éloignera pas pour autant des terrains. En effet, il fera office de consultant de la règle et de l’arbitrage auprès du CA Brive. PRO D2. Après Ruiz, Poite et Cardona, au tour de Tual Trainini d'intégrer un staff français



Cependant, si Maxime Chalon accepte ce nouveau défi, ce n’est pas pour espérer rentrer dans un éventuel staff de Top 14 ou Pro D2. Ce dernier affirme à Rugbyrama qu’il n’a “pas du tout cette prétention-là.” Son intervention semble plus motivée par la passion et ceci, il l’explique de lui-même : “Je viens aussi parce que j’aime mon club, j’aime le CAB. Ça me permet de quitter l’arbitrage tout doucement et de voir les choses d’une autre manière. Au final, je n’ai pas l’ambition, mais j’ai la passion. Je crois que c’est le plus important.” Pour rappel, Maxime Chalon n’a pas commencé sa carrière rugbystique avec un sifflet à la main. Dans un premier temps, il a été joueur professionnel au début des années 2000. Formé au CA Brive, il a également joué pour le CA Bordeaux-Bègles, ancêtre de l’UBB. Habitant de Brive depuis plusieurs années, il arbitre son premier match de Top 14 en août 2014 et devient le seul joueur pro reconverti en arbitre du championnat à ce moment-là.