RUGBY. PRO D2. Malik Hamadache (Agen) va-t-il devoir mettre fin à sa carrière ?

Coup dur pour Malik Hamadache, en conférence de presse, le président d'Agen, Jean-François Fonteneau, a évoqué la situation du pilier. Ce dernier a émis l'hypothèse d'une fin de carrière anticipée !

Une sérieuse blessure aux cervicales

Après une carrière sur les terrains de Top 14, du côté de Pau et de Montpellier, Malik Hamadache avait rejoint Agen en ProD2 depuis le début de saison. Avec 14 matchs à son actif, le robuste pilier d'1m90 et plus de 145 kg semblait retrouver de l'allure dans la division inférieure ! Néanmoins, il y a désormais 1 mois, ce dernier a été victime d'une blessure aux cervicales, le poussant à être éloigné des pelouses quelques semaines. Cependant, après plus d'un mois écoulé, plus de nouvelles de l'international algérien, qui manque cruellement au collectif agenais. En conférence de presse, Jean-François Fonteneau qui est le président du club est revenu sur plusieurs actualités du club, comme le recrutement ou encore sur l'avenir de son club. Parmi les explications sportives qu'il a évoquées, le cas de Malik Hamadache a été une des priorités, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, le staff médical du SUA se montre très réticent à l'idée que le joueur de 34 ans reprenne le rugby à un tel niveau. De ce fait, ce dernier devrait mettre un terme à sa carrière de rugbyman professionnel, et voguer à de nouvelles occupations qui lui tiennent à cœur. Hamadache est vice-président du syndicat des joueurs, Provale, et devrait même passer président au cours de cette année 2023. Malgré cette frustration de ne plus jouer au rugby, le gaillard devrait laisser un pied dans le monde de l'ovalie.

