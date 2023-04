TOP 14. TRANSFERT. Et si le RCT piquait à l’USAP l’un de ses meilleurs éléments ?

Joaquin Oviedo plairait beaucoup au RCT, qui voudrait s’attacher les services de ce joueur très prometteur et aux prétentions salaires encore très abordables.

Fervent de l’USAP ou simple mordu du Top 14, l’on se doute que vous connaissez la juste valeur du garçon. Joaquin Oviedo, argentin de 21 ans, n’est encore qu’en contrat espoir à Perpignan et pourtant, nombre de clubs se l’arrachent. Il a beau ne pas être le joueur le plus médiatique du championnat, il est néanmoins bien parti pour être, un jour, l’un des tous meilleurs 3èmes lignes de l’Hexagone, et plus si affinités. Et ça, une armada comme celle du RCT l’a bien compris, elle qui voudrait le faire venir l’an prochain sur la Rade, selon le Midi Olympique.

RUGBY. TRANSFERTS. Urios a fait un choix, 8 JOUEURS devraient quitter Clermont en fin de saisonIl faut dire qu’Oviedo est encore à bon prix sur le marché (eh oui, ça compte aussi…) et pourrait représenter l’avenir à Mayol, bien entouré de son compatriote Facundo Isa. Si le Puma (1m91 pour 113kg) est pisté par plusieurs écuries, c’est bien le club toulonnais qui serait le plus décidé à s’offrir sa puissance et surtout son activité impressionnante en défense. Alors que choisira l’ancien des Jaguares pour son premier contrat professionnel ? Forcément, rester à l’USAP est également une option pour lui, même si le club catalan doit aussi se délester de quelques non-JIFF en vue de la saison prochaine. Une chose est sûre, celui qui obtiendra la signature du garçon effectuera un gros coup, même si beaucoup n’en ont pas encore conscience !