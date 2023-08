RUGBY. Malgré le rouge, Scott Barrett échappe à la suspension ! Il pourra défier le XV de France à la Coupe du Monde

Le Néo-Zélandais Scott Barrett pourra affronter le XV de France, malgré le carton rouge reçu contre l'Afrique du Sud en match de préparation à la Coupe du monde.

Une décision qui réjouit très certainement les supporters des All Blacks ! Le Néo-Zélandais Scott Barrett est désormais libre de fouler les terrains, malgré le carton rouge reçu lors du match de préparation à la Coupe du monde contre l'Afrique du Sud le 25 août dernier. XV de France. VIDEO. Bourgarit se la joue Beauden Barrett et enrhume Ramos et Ntamack sur la même actionLa soirée à Twickenham a été difficile pour les Néo-Zélandais, humiliés par l'Afrique du Sud avec un score de 7 à 35. Au cœur de cette rencontre historique et engagée, le deuxième ligne Scott Barrett avait écopé de deux cartons jaunes consécutifs.



Le premier, pour des infractions répétées de l'équipe à la fougère argentée, le second pour un déblayage dangereux sur le talonneur des champions du monde Malcolm Marx. Une accumulation qui a abouti à un carton rouge après arbitrage vidéo.

Heureusement pour les All Blacks, la Commission de discipline a estimé que l'expulsion était suffisante en raison du double carton jaune. Ainsi, Scott Barrett sera bel et bien présent dans le face-à-face tant attendu contre le XV de France pour l'ouverture de la Coupe du Monde le 8 septembre. All Blacks. La famille Barrett est-elle la plus dominante du rugby mondial actuellement ?Cette décision apporte un soulagement majeur à l'équipe néo-zélandaise. Avec seulement quatre joueurs nommés au poste de deuxième ligne dans le groupe pour la compétition, l'absence de Barrett aurait été préjudiciable.



En effet, Retallick ne sera pas apte pour ce choc tandis que le 3e ligne Frizell, qui peut évoluer dans la cage, n'est, lui aussi, pas encore disponible. Foster est donc certainement soulagé de pouvoir compter sur Barrett face aux hommes de Fabien Galthié.

Les suspensions ont également marqué la préparation de l'Angleterre pour le tournoi. Privée d'Owen Farrell et Billy Vuniploa pour les premiers matchs du Mondial, l'équipe anglaise, récemment battue par les Fidji sur sa pelouse, devra faire preuve de résilience. RUGBY. VIDÉO. Les Fidji réalisent un exploit monumental et renversent les Anglais !