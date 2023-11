RUGBY. Mais au fait, c'est quoi cette ''embrouille'' entre Kolisi et Etzebeth ?

Fraîchement débarqué en Top 14, que Siya Kolisi semble déjà avoir son lot de fans en France. En revanche, le capitaine de l'Afrique du Sud ne s'attirerait-il pas les foudres de ses compatriotes ?

Etzebeth ne lâche pas Kolisi

Véritable enfant du pays, Siya Kolisi est d'ores et déjà une légende aux pays des Springboks. Le joueur de 32 ans aux 83 sélections a été le premier capitaine de couleur à porter le maillot de l'Afrique du Sud, et a amené les siens au titre mondial en 2019 et 2023.

Depuis ses débuts en 2011, le natif de Port Elizabeth n'a jamais quitté son pays, et n'a connu que des clubs sud-africains. Ce dernier a joué pour la Western Province, les Stormers (avec un certain Etzebeth) et les Sharks.

Son exil en France, au Racing 92, intervient donc dans la deuxième partie de sa carrière, après avoir remporté deux Coupes du monde et une édition du Rugby Championship.

Néanmoins, son départ pour l'Europe a fait couler beaucoup d'encre en Afrique-du-Sud, et certains se sont même permis de critiquer le choix du capitaine.

Parmi les coéquipiers de Kolisi lors du dernier mondial, un joueur en particulier n'a pas lâché la veste de ce dernier, en la personne d'Eben Etzebeth. Le grand gaillard s'est amusé, sur les réseaux sociaux, à chambrer plusieurs fois son capitaine.

Il y a quelques jours, l'ancien deuxième ligne de Toulon a posté sur les réseaux sociaux une photo d'après match avec les Sharks, aux côtés de Curwin Boshet de François Venter. Etzbeteh a commenté sous sa publication "Ça fait longtemps ! C'est super d'être de retour avec les Sharks." Cette photo a suscité de l'intérêt de la part des fans de la franchise, mais pas seulement, car Kolisi a également commenté quelques émojis symbolisant la nostalgie et l'amour.

Ensuite, l'ancien pensionnaire du Top 14 s'est empressé de répondre à cela : "Si tu n'es pas dans mon équipe, je ne te veux pas dans mes commentaires." La réponse de Kolisi a été la suivante : "Je suis désolée, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je vous dis bonjour de l'autre côté de l'autre côté de la planète"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eben Etzebeth (@ebenetzebeth4)

Cette discussion presque lunaire entre les deux coéquipiers a forcément fait rire les supporters des Sharks, mais ce n'est pas tout ! Eben Etzebeth ne s'est pas arrêté là, il a récidivé ce mercredi.

Alors que Kolisi a posté une vidéo de lui et sa femme, avec un cabas pour faire les courses dans Paris, puis dans une épicerie, Etzebeth a tenu à faire passer un gentil message à son ami : "J'espère que ton chariot aura un pneu crevé."

Sans attendre, Kolisi a répondu : "Qu'est-ce qu'il t'arrive (rires) ? Mes pneus vont très bien !"

Assurément, cela ne reste que de la rigolade pure et dure, mais certains médias britanniques tels que Planet Rugby ou RugbyDump n'ont pas accueilli cet échange de la même manière. A n'en pas douter, ces derniers ont certainement joué sur la fin de la "bromance" entre deux grands joueurs.

Selon vous, y a-t-il vraiment de l'eau dans le gaz entre les deux champions du monde ?

