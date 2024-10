RUGBY. L'UBB et le Stade Toulousain font le plein, affluence en hausse en Top 14 et en Pro D2

Les stades de rugby vibrent ! En TOP 14 et PRO D2, les clubs battent des records d'affluence en ce début de saison. Le public répond présent, et l'engouement pour le rugby est plus fort que jamais !

La saison 2024/2025 démarre en fanfare pour la Ligue Nationale de Rugby, qui enregistre une hausse d'affluence notable dans les stades du TOP 14 et de la PRO D2. L'UBB domine les débats devant Toulouse En seulement huit journées de championnat, les supporters se pressent en masse pour encourager leurs équipes, un engouement qui ravit René Bouscatel, président de la LNR : "Ces tendances positives confirment les excellents résultats des saisons passées." Avec une moyenne de 15 419 spectateurs par match, le TOP 14 affiche une progression de 12 % par rapport au début de saison dernier. L’Union Bordeaux-Bègles mène la danse avec 32 115 supporters par rencontre, un chiffre impressionnant pour le club girondin qui affiche complet. À ses côtés, le Stade Toulousain attire également la foule avec ses 21 995 places remplies à chaque match. D’autres clubs comme l’Aviron Bayonnais (17 751 spectateurs) et le Stade Rochelais (16 689) font aussi carton plein à chaque rencontre, tout comme l'USA Perpignan et le RC Vannes, démontrant l'engouement des fans pour le rugby partout sur le territoire. Le Stade Français Paris, lui, enregistre une hausse de 24 % de son public, tandis que la Section Paloise et le RC Toulonnais progressent aussi, respectivement de 11 % et 10 %. 48 % de hausse pour Brive en Pro D2 La PRO D2 n’est pas en reste avec une moyenne de 5 388 spectateurs par match, en hausse de 7 % par rapport à la saison passée. Le CA Brive tire son épingle du jeu, avec près de 12 457 spectateurs, soit une augmentation de 48 % ! Le FC Grenoble Rugby et Provence Rugby attirent également, chacun, plus de 8 000 passionnés par match. Ce n’est pas tout : l’US Dax et l’AS Béziers enregistrent des hausses spectaculaires, respectivement de 34 % et de plus de 60 %, témoignant d'un dynamisme fort. Des chiffres qui confirment la popularité grandissante du rugby en France et l'attractivité de ses clubs, pour le plus grand plaisir des amoureux de l’ovalie.