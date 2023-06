RUGBY. L'UBB a-t-il une chance de venir à bout de l'ogre rochelais ?

Cette saison, la hiérarchie a été parfaitement respectée, avec d'un côté le Stade Toulousain et de l'autre le Stade Rochelais. Néanmoins, La Rochelle devra se défaire de l'imprévisible équipe de Bordeaux.

Une nette domination rochelaise

Bien que les matchs couperets soient différents des rencontres qui se déroulent lors de la phase régulière de Top 14, nous pouvons tout de même noter une belle domination de la part de La Rochelle. Cette saison, Bordeaux a réussi à s'imposer 8-12 sur la pelouse de Marcel-Deflandre, lors de la 13e journée de championnat. Malgré cela, cette victoire reste le seul succès des Girondins face aux Maritimes depuis 2020, soit huit matchs ! En plus, cette année, La Rochelle a pris sa revanche en glanant un succès bonifié à Bordeaux, 6-36, avec l'absence d'Hastoy, qui avait cédé sa place à Favre face aux poteaux ! En Champions Cup la saison dernière, le Stade Rochelais avait réussi à gagner les deux matchs des huitièmes de finale, sur un score cumulé de 62 à 36. Net avantage à La Rochelle sur ce coup-là.

L'état de forme des deux équipes

La saison dernière, l'aventure des Rochelais s'était arrêtée en quart de finale, face à Toulouse. Cet échec avait été une des conséquences des efforts fournis pour être vainqueur de la Champions Cup, et dixit, du manque de fraîcheur. Cette saison, ces derniers ont appris de leurs erreurs, et ne semblent pas impactés plus que ça par l'enchaînement des matchs. Premièrement, La Rochelle n'a pas eu à jouer un barrage, et deuxièmement, leur dernière échéance remonte à deux semaines, avec une équipe bien remaniée. À vrai dire, l'équipe qui sera alignée face à Bordeaux n'a pas rejoué depuis le titre face au Leinster, il y a trois semaines ! Côté Bordelais, la saison a été bien longue et les corps n'ont pas vraiment eu le temps de se reposer. Les coéquipiers de Maxime Lucu ont dû jouer leur place dans le Top 6 jusqu'à la dernière journée de Top 14, avant d'enchaîner sur un barrage à l'extérieur. Si aucun blessé n'a été à déplorer sur la pelouse du LOU, Romain Buros reste le grand absent de la ligne de trois-quarts de Bordeaux. Très sollicitées durant toute la partie, les deux premières lignes de l'UBB auront certainement un manque de fraîcheur vis-à-vis de celles de La Rochelle.

Bordeaux peut créer la surprise

Dominés dans l'ensemble par Lyon, les hommes de Charrier et Laïrle ont su tirer profit de chaque ballon qu'ils ont eu dans le camp adverse. La clé du match va d'abord être dans l'exercice du tir au but, là où Matthieu Jalibert n'a pas été en réussite le week-end dernier. Puis, ce même Jalibert sera, une fois de plus, un des grands acteurs de la rencontre, et aura une influence majeure sur le match. Alternant le bien et le moins bien face au LOU, l'ouvreur du XV de France peut tout de même faire basculer la rencontre sur un exploit de génie. Autre facteur X de l'UBB, l'ailier congolais, Madosh Tambwe, sera surveillé comme le lait sur le feu. Ce dernier a planté un doublé retentissant sur la pelouse du Matmut. Pour finir, la conquête sera un des points clé de la rencontre, et dans ce secteur-là, Bordeaux apparaît moins solide que La Rochelle. Si Bordeaux a des individualités pouvant faire pencher la balance, cette équipe reste tout de même efficace en défense, surtout près de sa ligne de marque, et peut très franchement poser des problèmes aux assauts rochelais.

