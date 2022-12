RUGBY. Lomu aussi rapide que Mbappé ? C'est le résultat de cette étude

Le journal espagnol Marca a décidé de simuler une course fictive afin de savoir quel sportif était le plus rapide de tous les temps.

VIDEO. Lomu, record d'affluence… ce jour-là en l'an 2000, les Wallabies et les All Blacks avaient réalisé le match du siècleQui ne s'est jamais demandé quel était le sportif le plus rapide du monde ? En tout cas, le quotidien espagnol Marca, lui, s'est posé la question. Jusqu'à même en faire une étude ! En effet, le journal a décidé de simuler une course fictive sur 100 mètres, entre plusieurs athlètes de différents sports. Sur la ligne de départ, l'on retrouvait bien entendu Usain Bolt (qui reste le sportif le plus rapide que le monde n'ait jamais connu, avec un temps de 9,58 secondes), mais aussi les footballeurs Mbappé et Haaland, le tennisman Djokovic, le basketteur Westbrook, mais surtout l'ancien rugbyman Jonah Lomu. Finalement, ce sont plus de 80 sportifs qui ont été étudiés lors de cette course. Et malgré son physique hors-normes (1 mètre 96, pour un poids de forme estimé à 119 kgs), Lomu est troisième de ce classement, à un centième de la star montante du football, Mbappé (11,01 secondes au 100 mètres pour Lomu, et 11 secondes pour Mbappé). Un résultat assez dingue, surtout lorsque l'on sait que le Néo-Zélandais rendait plus de 40 kilos au Français ! Une preuve supplémentaire de la force de la nature qu'était l'ailier All Black. Derrière eux, l'on retrouve le footballeur américain Hill, Djokovic, et enfin le Norvégien Haaland, avec un temps simulé de 11,06 sur 100 mètres.

VIDEO. RUGBY. L’immense carrière de Jonah Lomu retracée dans un reportage plein d’émotions