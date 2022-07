RUGBY. Loin du du monde de l'Ovalie, Guilhem Guirado a déjà trouvé sa reconversion

Tout récemment retraité, l'ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado a déjà trouvé sa reconversion. Et surprise, cela n'a rien à voir avec le rugby !

En début de saison, l'ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado avait annoncé que cette année avec Montpellier serait la dernière de sa carrière. À 36 ans, celui qui était passé par Perpignan et Toulon allait donc raccrocher les crampons, après 16 saisons chez les professionnels. Un dernier combat au dénouement fabuleux pour le talonneur, qui fut sacré Champion de France avec le MHR, entrant ainsi dans l'histoire du club (victoire face à Castres en finale). Un dernier titre, qui s'ajoute à celui de Champion de France avec Perpignan (2009), mais également celui de vainqueur de la Coupe d'Europe (avec Toulon, 2015) et vainqueur de la Challenge Cup (Montpellier, 2021). Vous l'aurez compris, l'homme aux 74 sélections chez les Bleus aura marqué le rugby français de son empreinte, malgré des moments parfois difficiles. Néanmoins, ne comptez pas sur Guirado pour se laisser porter durant sa retraite sportive ! En effet, le natif de Céret a déjà prévu plusieurs projets pour son après-carrière. Et un indice, cela n'a rien à voir avec le rugby.

RUGBY. Médard, Guirado, Vito... Des départs qui signent la fin d'une époqueCe dernier s'est d'ailleurs confié à ce sujet, dans le podcast Poulain Raffute disponible sur Rugbyrama : "Je vous fais une petite confidence : je suis en train d’écrire un livre, une autobiographie qui va résumer ma vie. Cela va m’aider à passer de l’autre côté de la barrière. Et après tout va aller très vite car je reprends une formation pour devenir assureur à partir de septembre (...) Je ne vais pas avoir le temps de me dorer autour de la piscine et me dire : tranquille, j’ai deux ans de repos avec le chômage. Tout est paramétré et calculé. J’ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie pour que tout soit aligné et tracé. Je ne veux pas laisser de la place aux doutes. Je veux tout maîtriser car après c’est plus facile pour avoir une belle vie". Autrement dit, Guilhem Guirado risque d'être tout aussi actif dans ses prochains projets, qu'il ne le fut sur un terrain de rugby.

Top 14. Guilhem Guirado annonce la date de sa retraite