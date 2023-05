RUGBY. L'Irlande dévoile son groupe pour la Coupe du monde : est-il assez solide pour être champion ?

Ce mardi, la fédération irlandaise de rugby a dévoilé le nom des 42 joueurs qui prépareront la Coupe du Monde 2023. Un groupe très solide, et armé pour jouer la victoire finale.

À un peu plus de 3 mois du début de la Coupe du Monde, la fédération irlandaise de rugby a dévoilé le groupe qui préparera la compétition. Une liste de 42 joueurs, dans laquelle nous retrouvons tous les cadres du XV du Trèfle : Sexton, Lowe, Ringrose, Furlong, Van der Flier... Tous seront logiquement présents (sauf blessure) pour participer à la préparation de l'Irlande. Récents vainqueurs du Tournoi des 6 Nations 2023, les Irlandais sont, pour beaucoup, les favoris au titre suprême, qui sera remis en octobre prochain. Pour preuve, les protégés de Farrell ont fait preuve d'une impressionnante solidité lors du dernier Tournoi, battant notamment un XV de France invaincu depuis plus de 10 rencontres. Une performance très impressionnante, d'autant que l'Irlande a dû se passer certaines fois de plusieurs cadres, comme Furlong, Sheehan ou encore Sexton. De quoi donner un peu plus de crédit à ceux qui voient l'Irlande sur le toit du monde le 28 octobre prochain, au détriment d'autres grosses nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ou la France...

Malgré son sacre lors du dernier Tournoi, ainsi que sa première place au classement mondial, l'Irlande n'est pas le favori de cette Coupe du Monde pour de nombreux observateurs. En effet, ces derniers pensent que, contrairement à la France ou la Nouvelle-Zélande, le XV du Trèfle pourrait se retrouver en grande difficulté en cas de blessures de joueurs cadres. C'est notamment le cas de l'ancien sélectionneur du XV de France et actuel manager de Montpellier, Philippe Saint-André, qui avait déjà fait part de son avis, via RMC, au mois de février dernier : ''Les Irlandais n'ont pas une richesse d’effectif comme l’équipe de France. La Coupe du monde, c'est une compétition où il faut enchaîner un gros match en poules, quart, demie et finale. Quatre matchs d'affilée (...) J'ai l'impression qu'ils n’ont pas trois titulaires à chaque poste comme peut avoir l’Afrique du Sud, la France ou les All Blacks''. Un avis qui, s'il se conteste, est tout de même partagé, notamment dans l'Hémisphère Sud. Néanmoins, rappelons encore une fois que le XV du Trèfle a su faire sans 3, voire 4 joueurs cadres durant le dernier Tournoi. De même que le Leinster (province où plus de la moitié de l'équipe d'Irlande évolue) qui, même s'il a perdu en finale de Champions Cup face au Stade Rochelais, a su pratiquer un rugby léché, et ce sans son maître à jouer Sexton. Autrement dit, l'Irlande doit logiquement apparaître comme l'un des favoris au sacre mondial, du moins pour le moment. Reste à voir la préparation des hommes de Farrell, ainsi que l'état de forme de ces derniers. Pour rappel, l'Irlande se trouve dans la poule de l'Afrique du Sud, de l'Écosse, de la Roumanie et des Tonga.

