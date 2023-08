RUGBY. L'Irlande annonce un changement historique sur son maillot avant la Coupe du monde

L'Irlande a révélé que les noms des joueurs figureront au dos de leurs maillots lors des prochains matchs de préparation contre l'Italie, l'Angleterre et les Samoa.

La Fédération irlandaise de rugby (IRFU) vient de révéler une nouvelle qui devrait ravir les fans du XV du Trèfle et attirera l'attention des observateurs à l'approche de la Coupe du monde. Pour la première fois dans l'histoire de l'équipe masculine d'Irlande, les noms des joueurs figureront au dos de leurs maillots de match. Une annonce qui fait déjà beaucoup parler.

Ce samedi à l'Aviva Stadium de Dublin, l'équipe dirigée par Andy Farrell jouera son premier match de préparation au Mondial contre l'Italie, arborant fièrement sa nouvelle tenue de match à domicile. Un moment historique pour le rugby irlandais, alors que les préparatifs pour la Coupe du monde prennent une nouvelle dimension. Vos Matchs de Rugby Ecosse/France et Irlande/Italie à quelle heure et sur quelle chaîne ?La tension montera encore d'un cran le samedi 19 août, lorsque l'Irlande affrontera l'Angleterre une nouvelle fois devant son public, avant de conclure la Bank of Ireland Nations Series contre les Samoa à Bayonne le samedi 26 août. Un rendez-vous clé pour Farrell qui, le lundi suivant, dévoilera son équipe finale de Coupe du monde, composée de 33 joueurs. Actuellement, il dirige un groupe de 41 éléments, où il manque notamment Johnny Sexton, suspendu temporairement.

Jessica Long, responsable commerciale de l'IRFU, s'est exprimée sur cette évolution : "Nous espérons que cela contribuera à impliquer davantage de nouveaux publics en augmentant la reconnaissance des joueurs." L'engouement pour le rugby en Irlande ne faiblit pas, comme en témoigne la vente de plus de 40 000 billets pour le match d'ouverture de la Bank of Ireland Nations Series. RUGBY. Un avant-goût de Coupe du monde à Bayonne avec Irlande vs Samoa cet été !Pourtant, malgré les réactions positives à cette nouveauté, des voix discordantes se sont également fait entendre chez les supporters. Avant l'Irlande, le Pays de Galles a aussi annoncé la semaine dernière la mise en place de cette mesure pour ses propres matchs de préparation, l'Angleterre, l'Écosse et l'Italie l'ayant déjà expérimentée récemment.

En revanche, pour le XV de France, aucune annonce similaire n'a été faite pour l'instant. Pourtant, étant donné que la Coupe du monde aura lieu en France, cette décision pourrait s'avérer judicieuse d'un point de vue marketing, suscitant ainsi l'engouement des supporters français.

L'IRFU franchit une étape importante en adoptant les noms des joueurs au dos des maillots, renforçant ainsi le lien entre les joueurs et leurs fans. Ce changement ne manquera pas de faire vibrer la communauté rugbystique irlandaise, et pourrait bien inspirer d'autres équipes nationales à suivre cette tendance avant le coup d'envoi de la prochaine Coupe du monde de rugby.