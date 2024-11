RUGBY. L’inimitable Joe Marler prend sa retraite avec l’Angleterre (pour la 3ᵉ fois de sa carrière)

Personnage iconique du rugby anglais, Joe Marler annonce prendre sa retraite du rugby international à 34 ans.

À 34 ans, Joe Marler a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux et ceux du XV de la Rose. Après 95 sélections sous le maillot nacré, le pilier gauche prend le large. “Jouer pour l'Angleterre m'a toujours donné l'impression de vivre un rêve éveillé”, a-t-il confié.

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le pilier anglais était l’un des visages les plus populaires de ces 15 dernières années dans le rugby anglais. Profondément attachant pour certains, particulièrement énervant pour d’autres, ses coupes de cheveux insolites et ses gestes d’humeur auront marqué les esprits.

RUGBY. ''Il devrait être interdit ! C’est ridicule'' : cet international anglais veut bannir le Haka

Sur le terrain, Joe Marler s’est souvent illustré par sa combativité et sa malice. Avec le XV de la Rose, il aura remporté trois éditions différentes du Tournoi des VI Nations (2016, 2017 et 2020). Il y a 8 ans, il signait même un Grand Chelem avec ses compatriotes.

En Coupe du monde, il aura connu le pire et (presque) le meilleur. Présent lors de l’humiliation de 2015, où l’Angleterre n’est pas sortie des poules de sa RWC à domicile, il aura également été un élément décisif de l'épopée anglaise de 2019. Au Japon, il avait atteint la finale de la compétition.

RESUME VIDEO. Les All Blacks sauvent la victoire face à l’Angleterre dans un final explosif !

Alors qu’il approche grandement de l’âge de la retraite, son annonce a des airs de déjà-vu. Pour cause, Joe Marler a déjà pris sa retraite internationale… à deux reprises ! En 2018, il avouait avoir volontairement commis des fautes afin d’être indisponible en sélection, car suspendu. Il annonce sa retraite internationale dans la foulée, pour “passer du temps avec (sa) famille.”

En 2020, il avait de nouveau confié qu’il souhaitait quitter la sélection, avant de changer d’avis après seulement quelques mois. Talentueux et fédérateur, les différents sélectionneurs l'accueillirent souvent à bras ouverts malgré tout.

RUGBY. VIDEO. Scène surréaliste en Premiership, Joe Marler ''fête'' son carton jaune avec les supporters

Par ailleurs, l’actuel sélectionneur Steve Borthwick a dédié quelques mots au pilier gauche. "Joe a été un serviteur exceptionnel du rugby anglais. Un compétiteur dur et intransigeant sur le terrain, et une personnalité authentique et unique en son genre en dehors. Son humour et l'énergie qu'il apportait à l'équipe vont nous manquer. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a apporté au rugby anglais et, même si nous ne le verrons plus sous le maillot de l'Angleterre, il fera toujours partie de cette équipe", ponctue-t-il au sujet de Joe Marler.

PREMIERSHIP. Joe Marler nous prouve encore une fois qu'il a un grand cœur