RUGBY. Libéré par les Chiefs d’Exeter, dans quel état le géant écossais Jonny Gray arrivera-t-il à l’UBB ?

A plus de 30 ans, le seconde ligne Jonny Gray vient d’être libéré avec effet immédiat par son club d’Exeter, une nouvelle peu rassurante pour l’UBB.

Certes, quand on entend le nom de Jonny Gray, annoncé pour renforcer le pack bordelais, il y a de quoi se réjouir dans un premier temps.

L’international écossais aux 70 sélections peut apporter toute la puissance et l’expérience nécessaire à l’UBB pour franchir un cap, comme celui des quarts de finale de la Champions Cup.

Le manque de profondeur du banc du côté des « gros » est un problème récurrent des coéquipiers de Matthieu Jalibert cette saison.

Le seconde ligne qui a notamment réalisé le doublé Coupe d’Europe / Championnat en 2020 avec Exeter, a prouvé qu’il peut devenir une pièce maitresse dans un 8 de devant surpuissant.

On se souvient de la démonstration des avants des Chiefs en Champions avec des joueurs tels que Luke Cowan-Dickie, Sam Simmonds ou Harry Williams, adeptes de ballons portés et de pick and go.

Des blessures à répétition

Seul bémol, l’Ecossais n’est plus le joueur qui a réussi à engranger 110 matchs et un championnat de PRO 12 avec les Glasgow Warriors.

Le frère de Richie Gray enchaîne les blessures et n’a pas joué depuis un an, lors de la demi-finale perdue face à La Rochelle.

L’international du XV du Chardon s’était disloqué la rotule du genou face au vainqueur de la Champions Cup en avril dernier.

Des pépins physiques qui n’ont pas permis à Jonny Gray de revenir à son meilleur niveau avec Exeter. Le club anglais l’a même libéré avec effet immédiat avant la fin de la saison, alors que les Chiefs sont toujours en course pour les phases finales.

Son entraîneur Rob Baxter a tenu à le remercier, via un communiqué sur le site du club.

Jonny a joué un rôle important dans notre parcours ces dernières saisons. Il a été une figure importante de notre équipe, avec son expérience internationale et le physique qu’il apporte aux matchs. Il a connu une certaine frustration suite à des blessures à la fin de son séjour avec nous, mais je suis sûr que Jonny fera tout ce qu’il peut pour revenir plus fort’’

Espérons pour l’UBB que le coach anglais ne se trompe pas et que le seconde ligne arrivera à retrouver son meilleur niveau en TOP 14.