RUGBY. Les internationaux espagnols demandent la démission de leurs dirigeants

Les différents internationaux espagnols qui devaient participer à la Coupe du Monde 2023 se sont exprimés dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

Les demandes faites par les joueurs sont fortes et lourdes de conséquences. Mais au lendemain du drame qui les touche, la réaction semble on ne peut plus logique. Le 28 avril, les différents internationaux espagnols éparpillés en Europe ont eu sûrement la plus mauvaise nouvelle de leur carrière sportive. Disqualifiés de la Coupe du Monde 2023 à cause de l’inéligibilité du pilier Gavin van den Berg, l’annonce est dure à digérer. D’autant plus que cette erreur n’est pas la première. Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, ils se sont exprimés en faveur de la démission des dirigeants de la Fédération espagnole de rugby. Ils espèrent que “le ménage sera fait”. France 2023. Disqualifiée, l'Espagne voit encore ses rêves de Coupe du monde s'envoler

Alfonso Feijoo, président de la fédération, a déjà annoncé sa démission. Cette dernière prendra effet lorsque les procédures disciplinaires en cours toucheront à leur fin. Dans une conférence de presse ayant eu lieu dans la matinée du 29 avril, il déclare : “Nous sommes responsables, mais pas coupables. Jamais nous n’aurions imaginé que quelqu’un présenterait des faux papiers à la fédération.” Du côté des joueurs, pas sûr que cette explication suffise à combler leurs attentes. En front commun face à cette immense déception, ils publient ce communiqué :

Communiqué officiel des joueurs du XV del León : Par cette lettre, nous voulons manifester notre mécontentement, notre colère et prendre nos distances par rapport à ces dirigeants qui n'ont fait que ruiner DEUX FOIS CONSÉCUTIVEMENT notre participation à la Coupe du monde. La plus haute compétition à laquelle nous, les joueurs, avons montré que nous sommes capables de nous y qualifier sur le terrain. Nos efforts ont été présents et de qualité, mais doublement éclipsés par l'incapacité de certains, du président au dernier manager chargé de vérifier l'éligibilité de chacun des joueurs, à faire leur travail. Nous nous sentons négligés, non protégés par notre fédération et nous voulons faire savoir clairement que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. En tant que groupe, nous désirons nous débarrasser de tous les mensonges et de l'inefficacité de la fédération. Nous profitons de cette occasion pour annoncer que dans ces jours, nous allons écrire une lettre formelle pour demander la démission des dirigeants et exiger que le message soit fait.”