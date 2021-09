Rugby. Les énormes ambitions du Japon et de son capitaine pour 2023 !

Le Japon souhaite plus que jamais bien figurer lors de la prochaine Coupe du Monde. Son capitaine Michael Leitch place d'ailleurs la barre extrêmement haute.

En 2019, le Japon se qualifiait pour les quarts de finale de sa Coupe du Monde. Non pas que la surprise fut énorme, les Brave Blossoms connaissant une constante progression au cours de ces dernières années. C'est plutôt, leurs performances qui ont épaté. S'il était prévu que les Brave Blossoms se disputent la deuxième place du groupe avec l'Écosse et dans une moindre mesure les Samoa, les hommes de Jamie Joseph ont déjoué tous les pronostics, balayant l'Irlande pourtant favorite de la poule, puis les Samoa et enfin l'Écosse à l'issue d'une des plus belles rencontres du mondial. En quart, la marche était un peu trop haute face aux futurs champions du monde sud-africains. Mais qu'importe, les Nippons ont dès lors plus que jamais pris rendez-vous avec l'avenir. Et ce n'est pas Michael Leitch, le capitaine de la sélection qui nous dira le contraire. Dans des propos relayés par le site japonnais The Mainichi, ce dernier place la barre très haute pour la Coupe du Monde 2023 en France : ''À la Coupe du Monde 2019, en nous hissant en quarts de finale, j'ai senti que nous avions atteint nos limites. La prochaine fois, je souhaite dépasser cela. Je veux me rendre en finale''. Totalement utopique ou objectif réellement atteignable ?

Pour rappel, à l'instar de l'Afrique du Sud, le Japon a disputé ses premières rencontres cet été depuis la Coupe du Monde 2019, après plus d'un an et demi sans jouer, la faute à la pandémie de Covid-19. Le 26 juin dernier, les coéquipiers de Yu Tamura ont chuté sans démériter à Murrayfield face aux Lions Britanniques (26-10), avant de s'incliner une fois encore contre l'Irlande à Dublin, au terme d'un match assez spectaculaire (39-31). Malgré les défaites, Leitch s'est montré satisfait de cette tournée européenne : ''Je pense que c'était une bonne chose que nous puissions leur imposer un gros combat alors que nous avions seulement eu un bref camp d'entraînement et surtout après n'avoir joué aucun match durant un an et demi.'' Et si le capitaine aux 70 sélections se montrent très ambitieux quant à la Coupe du Monde 2023, il faudra avant tout sortir d'une poule relevée où le Japon retrouvera l'Angleterre et l'Argentine comme principaux adversaires : ''Je veux jouer contre ces deux équipes avant la Coupe du Monde. Jouer l'Angleterre au Stade Olympique National de Tokyo serait la meilleure des choses.'' Avant de conclure : ''Avant toute chose, je dois tout faire pour être titulaire au sein de l'équipe. Si je ne peux pas le faire, je ne suis pas qualifié pour être capitaine''.

Si Jamie Joseph, l'actuel sélectionneur, s'appuie pour l'instant sur un contingent important ''d'étrangers'' au sein de l'effectif nippon, il ne faut pas oublier que le pays du Soleil-Levant compte une profondeur de joueurs locaux comme rarement vu auparavant et qui n'ont pas ou très peu évolué avec les Brave Blossoms. Pêle-mêle, on retrouve par exemple Ryuji Nogachi, Chichito Matsui, Daichi Akiyama, etc. Il serait intéressant de les voir à l'aube du prochain mondial. En tout cas, une chose est sûre, le Japon ne manque pas d'ambitions.