RUGBY. Les clubs de Top 14 et Pro D2 décident de la baisse du Salary Cap !

Réunis ce mercredi 15 décembre à Nice en Assemblée Générale annuelle, les présidents des clubs professionnels ont décidé de réduire la masse salariale.

Ce mercredi 15 décembre se tenait à Nice l'Assemblée Générale annuelle de la Ligue Nationale de Rugby, présidée par René Bouscatel. Les présidents de Top 14 et Pro D2, ont décidé de faire baisser la masse salariale autorisée par saison, la faisant passer de 11,3 millions d'euros à 10 par saison à compter de 2024. Cette décision fait suite à la crise du covid qui a énormément impacté les finances des clubs. C'est la première fois que le Salary Cap connaitra de fait, une baisse.

La Premiership inquiète

Pour autant, cette baisse n'est pas en mesure de permettre au championnat d'Angleterre, principal concurrent financier en Europe, d'être à hauteur du Top 14. Avec un niveau de Salary Cap de 5,9 millions d'euros (avec autorisé dans chaque effectif, la présence de deux joueurs sortant de la masse salariale), cette situation inquiète les entraineurs de Premiership, qui ont de plus en plus de mal à garder leurs joueurs. Rob Baxter, Directeur du Rugby d'Exeter, explique très bien la situation :

Ce que je constate principalement pour le moment, c’est que la majorité des attentes salariales (des joueurs sur le marché) approximatives sont encore des salaires que vous vous attendriez à payer si c’était un marché de 6,4 millions de livres. À l’heure actuelle, cela rend le championnat beaucoup moins concurrentiel lorsqu’il s’agit de l’hémisphère sud, par exemple. Ainsi, certains niveaux de salaire de base en Nouvelle-Zélande et en Australie sont en fait comparables à ce que nous pouvions offrir, alors qu’auparavant, les 6,4 millions de livres sterling pouvaient être très concurrentiels. Pour ce qui est des contrats de base, ce n’est pas vraiment le cas actuellement et ce n’était certainement pas ce à quoi on s’attendait pour le moment. Quant à savoir si cela changera au cours des deux prochaines années, je n’en suis pas certain, mais je pense que cela imposera un fardeau au développement des acteurs (locaux) pour ainsi dire.

Avec le Top 14 et la Top League japonaise, des exemples d'exils de joueurs se font de plus en plus récurrents. Le symbole de ces derniers jours était notamment le départ du seconde ligne des Saracens Joel Kpoku pour Lyon. Les triples champions d'Europe n'ont pu rivaliser dans la table des négociations et cette situation pourrait se répéter dans les années à venir. En plus de laisser de plus en plus de chances aux joueurs français, les clubs de Top 14 disposent également d'un avantage financier qui leur permet d'attirer des pointures internationales, faisant ainsi monter le niveau de notre championnat.