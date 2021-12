RUGBY. Les Bleus vainqueurs des All Blacks grâce aux Anglais ? La théorie originale d’un journaliste australien !

Dans un article de Rugby pass, un journaliste émet la théorie selon laquelle la victoire de la France face aux All Blacks existerait grâce au XV de la Rose…

C’est une idée qui donnera sans doute envie à beaucoup de bondir hors de son canapé. Le 20 novembre 2021, la France bat la Nouvelle-Zélande. Un exploit retentissant qui met fin à des années de disettes Bleus face à la Fougère Argentée. Vaincus à deux reprises d’affilée par des nations européennes, les hommes de Ian Foster connaissent une déconvenue rare lors de leur tournée d’automne. Pire, certains parlent même d’une inversion des puissances établies où les européens auraient enfin pris le dessus sur leurs éternels bourreaux austraux. Le Sydney Morning Herald évoque même “une victoire française face au All Blacks signe de la suprématie de l’hémisphère nord” dans l’échiquier du rugby mondial. Cependant, malgré tous les articles analysant la victoire de la France, ou celle de l’Irlande, sur les triples champions du monde, il y en a qui détonnent. Paru dans la soirée du 10 décembre sur le site Rugby pass, l’article “Comment l’Angleterre a dirigé la France vers une victoire face aux All Blacks" propose une théorie inédite.

En effet, selon le journaliste australien Nick Bishop “la France s'est inspirée de la victoire de l'Angleterre en Coupe du monde contre les All Blacks en 2019 à Yokohama”. Mais pourquoi donc faire un tel lien entre deux sélections que tous semblent s’opposer de par le contexte des deux différentes rencontres ou bien encore les dynamiques des deux formations ? Ne vous inquiétez pas, la réponse arrive. Selon cet analyste qui a travaillé au côté de grands noms comme Graham Henry ou Stuart Lancaster, tout est question de préparation et de choix d’effectif. Et accrochez-vous, car la clé de cette victoire semble encore plus improbable que la théorie initiale. En effet, selon lui, c’est la nomination très critiquée de Cameron Woki en seconde ligne qui a permis à Antoine Dupont et ses coéquipiers d’étriller les Néo-zélandais. La rédaction du Rugbynistère a choisi ses meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2019 !

Il compare notamment ce changement de poste à celui qu’a pu connaître Courtney Lawes durant le mondial japonais. Il explique la victoire anglaise de cette façon : “Eddie Jones a pris un risque très peu anglais en choisissant son équipe spécialement en vue de cette demi-finale cruciale. Au lieu d'opter pour l'habituelle et confortable couverture anglaise composée d'un ensemble massif d'attaquants experts en coups de pied arrêtés, il a choisi deux piliers manieurs de ballon (Mako Vunipola et Kyle Sinckler), deux secondes lignes qui avaient tous deux commencé des matchs en tant que numéro 6 pour leur pays (Maro Itoje et Courtney Lawes), et deux véritables numéro 7 en troisième ligne (Sam Underhill et Tom Curry).” Rugby. France-All Blacks. Woki vs Retallick : l'élève face au maître !

Dans son argumentaire, il se concentre ensuite sur le lien entre le joueur de l’UBB et la victoire face aux coéquipiers de Ardie Savea. Il dit : “Le succès de la France a commencé en dehors du terrain, sur la table de sélection. Sir Graham Henry déclarait que la capacité à choisir les bons profils est la qualité la plus essentielle pour un sélectionneur [...]. Woki est par nature et par logique un numéro 6, et non un deuxième ligne, mais la France était prête à prendre des risques sur la conquête afin d'obtenir cet avantage en champ libre. Woki était le capitaine d'un alignement qui n'a obtenu qu'un taux de rétention de 70 % (environ 15 % de moins que le taux acceptable), mais il était solide quand il le fallait.”

Placement de Woki au début de la relance de Romain Ntamack.

Ce sacrifice dans la conquête, il aurait été nettement compensé par la présence de Woki dans le jeu courant. En France, beaucoup ont critiqué le fait que Woki tente d’aller seul en terre promise sur l’incroyable relance de Ntamack. Mais pour Nick Bishop, cette séquence est au contraire un argument montrant le rendement du joueur. Il explique :

En attaque, les Bleus ont pu utiliser avec profit la mobilité impressionnante de Cameron Woki ainsi que sa puissance de course sur les extérieurs. Woki se positionne à l'extérieur de la zone d'attaque de Romain Ntamack lorsque Damian Penaud rentre dans le cœur du jeu, et c'est un positionnement que Woki a occupé avec de manière critique au moment du tournant du match. Il n'y a que deux points d'écart entre les deux équipes lorsque Ntamack récupère le ballon derrière sa propre ligne et bat deux poursuivants néo-zélandais pour amorcer la résurrection de l'essai du bout du monde de 1994. Ayant déjà effectué une formidable course de récupération en défense, Cameron Woki est le dernier homme à l'arrière au début de l'action. Vingt secondes plus tard, il a remonté le terrain sur 90 mètres pour donner de la largeur dans le rôle d'un second centre et pour gagner le match. Ardie Savea a reçu un carton jaune au ruck et les Bleus n'ont plus jamais eu besoin de regarder en arrière, récoltant les 13 derniers points du match."

