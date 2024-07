RUGBY. L'enjeu caché pour le XV de France derrière le premier test face à l'Argentine

Les Bleus défient les Pumas avec un objectif en tête : le top 3 mondial. Une victoire en Argentine et un faux pas de la Nouvelle-Zélande leur offriraient cette opportunité en or.

La France va-t-elle remonter à la 3e place mondiale en cas de victoire en Argentine ? C’est la question que se posent certains supporters à l'approche du match crucial entre les Bleus et les Pumas.

Pour l'heure, les jeunes protégés de Galthié occupent le 4e rang derrière l'Afrique du Sud, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Le choc au sommet entre les Boks et le XV du Trèfle ce samedi déterminera en grande partie le classement mondial, mais la France a une belle carte à jouer.

En effet, la rencontre entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, au Loftus Versfeld, décidera qui occupera la première place mondiale. Les Springboks, malgré leur statut de double champion du monde, doivent se méfier d'une équipe irlandaise prête à stopper ce règne.

Pour cela, les hommes d’Andy Farrell devront s'imposer par plus de 15 points, un exploit jamais réalisé en terre sud-africaine. Pendant ce temps, les Bleus de Fabien Galthié se préparent à affronter l'Argentine avec un effectif rajeuni.

Huit débutants feront leurs premiers pas sous le maillot tricolore, dont le prometteur Lenni Nouchi. Une victoire en terre argentine serait non seulement un exploit pour cette jeune garde, mais aussi une opportunité de remonter au classement mondial.

Actuellement quatrième, la France pourrait grimper à la troisième place si elle l'emporte contre les Pumas et que les All Blacks trébuchent face à l'Angleterre. La Nouvelle-Zélande, en cas de défaite, égalerait son plus bas classement historique (5e), ce qui offrirait une chance en or aux Bleus.

La pression est également sur l’Écosse, qui doit battre le Canada pour sécuriser sa sixième place. Cependant, une large victoire de l’Argentine contre la France pourrait redistribuer les cartes et bousculer les positions établies.

Le week-end s'annonce décisif pour plusieurs équipes. L’Italie, l’Australie et le Pays de Galles jouent gros pour éviter de sortir du top 10 mondial. Les Wallabies, particulièrement menacés, risquent de chuter à la 11e place en cas de défaite combinée à une victoire des Fidji.