RUGBY. Le Top 5 des moments marquants du Mondial 2023

Après trois journées de compétition dans ce Mondial 2023, découvrez les moments qui ont déjà marqué la phase de poules et l'histoire du tournoi.

Le coup d'envoi réussi du Mondial

Jamais la Nouvelle-Zélande n'avait perdu un match de poules depuis 1987 !

Malgré quelques couacs, le coup d'envoi du Mondial a été particulièrement réussi. Après des années à tout préparer, la pression était énorme sur les épaules des organisateurs comme des joueurs. Devant leur public, et alors qu'ils font partie des favoris pour le titre, les Tricolores ont répondu présent en remportant leur premier match. Une rencontre qui a donné le ton de la compétition. Malmenés, les Bleus ont su réagir, et avec la manière pour marquer l'histoire du Mondial. Jamais la Nouvelle-Zélande n'avait perdu un match de poules depuis 1987. Un succès qui vient s'ajouter aux autres victoires mémorables des Bleus sur les Néo-Zélandais dans cette compétition.







La prestation 5 étoiles de l'ouvreur anglais

Si les Français n'aiment pas trop les Anglais, on ne peut que saluer la performance de l'ouvreur de l'Angleterre lors du match contre l'Argentine. Les observateurs ne donnaient pas cher de la peau des sujets de Sa Majesté après leurs piètres prestations depuis la finale 2019. Face à des Argentins que l'on pensait prêts à se mêler aux cadors pour le titre, ça sentait le roussi. Surtout après avoir écopé d'un carton rouge. Et pourtant, les Anglais ont tenu bon en défense face à une Argentine pas vraiment inspirée. Et ils ont pu compter sur le numéro 10, auteur de 27 points, dont trois superbes drops. Une performance rare depuis la création du Mondial.

Le succès fidjien sur l'Australie

Les Fidjiens ont conquis le coeur des supporters !



Comme l'Angleterre, l'Australie n'abordait pas la compétition avec beaucoup de certitudes. Mais si les Anglais devraient voir les quarts, les Australiens vont très certainement rentrer à la maison plus tôt que prévu. La faute à des revers historiques dans cette phase de poules. Ce dimanche, les Green and Gold ont été punis par le Pays de Galles à Lyon. Avant cela, ils avaient également subi la furia fidjienne à Saint-Etienne pour ce qui était la première victoire des Fidji depuis 1954 ! Les îliens, déjà très appréciés dans l'Hexagone, ont fini de conquérir le cœur des supporters. Sans un cours revers face aux Gallois lors du premier week-end de compétition, ils seraient même très bien placés pour voir les quarts.

La blessure du capitaine de l'équipe de France

Son absence aurait été préjudiciable pour les Bleus mais aussi pour le tournoi.

C'était sans doute ce que redoutaient le plus les supporters de l'équipe de France et son staff : une blessure du capitaine. Pourtant, c'est arrivé, et sans doute au pire moment. Contre la Namibie, le demi de mêlée a été touché au visage : résultat, fracture et opération pour le Toulousain. Le spectre du forfait a tout de suite plané sur la compétition. Son absence aurait été préjudiciable pour les Bleus mais aussi pour le tournoi tant il est une figure emblématique de la discipline. Mais le garçon est un guerrier. Et avec toutes les précautions possibles, il va retrouver ses coéquipiers et potentiellement postuler pour un quart de finale qui s'annonce très solide.





La victoire de l'Irlande sur l'Afrique du Sud

Cela aurait pu être l'affiche de la finale du Mondial. Au lieu de ça, la première nation au classement et les champions du monde en titre ont croisé le fer lors de cette phase de poules. Un match rugueux comme on pouvait s'y attendre. Pas de très grandes envolées, mais de beaux mouvements. Surtout, énormément d'intensité de chaque côté avec des équipes qui défendent très bien. Une rencontre riche d'enseignements pour l'équipe de France qui, au vu du résultat, pourrait retrouver les Sud-Africains en quart. Un succès qui a donné encore plus confiance aux Irlandais dans leur quête de titre. Et qui pourrait leur permettre de se qualifier pour la première fois pour les demi-finales. A condition de battre un autre redoutable adversaire : la France ou la Nouvelle-Zélande.







