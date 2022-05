RUGBY. Le Rugby Club Toulonnais leader du Top 14 selon ce calcul

Le journaliste Mathias Merlo s'est amusé à calculer le classement du Top 14 sur les dix dernières journées. Et sans surprise, c'est bien Toulon qui est en tête.

Alors que la fin de la saison régulière approche à grands pas, aucune équipe n'est encore officiellement qualifiée pour les phases finales, même si Montpellier ou encore Castres semblent en bonne position. Mais voilà, à deux journées de la fin, 9 équipes peuvent encore espérer voir les phases finales : le MHR, Bordeaux, le CO, le Racing 92, Lyon, Toulouse, La Rochelle, Toulon et Clermont. Et justement, dans cette bataille acharnée s'est rajouté il y a peu le Rugby Club Toulonnais, dernier au mois de février. Une remontada folle, marquée par le retour en forme de certains cadres comme Serin, Ollivon ou encore Carbonel. Pour preuve, le RCT a pris 36 points sur les dix derniers matchs de championnat ! C'est en tout cas le calcul qu'a fait le journaliste Mathias Merlo. Un total incroyable, qui fait de Toulon l'équipe la plus en forme de ces dernières semaines, égalité avec le Racing 92 (également à 36 points).

RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Grâce à deux exploits de Luc, Toulon enchaîne un cinquième succès de rang face à l'UBBDerrière ce duo de tête, on y retrouve des équipes très constantes cette saison comme Castres, Lyon ou encore le Stade Rochelais, qui revient plutôt bien. En revanche, ce classement met en lumière la deuxième partie de saison (très) mitigée du Stade Toulousain, qui n'a pris que seulement 20 points sur 50 possible. Enfin, petite surprise : l'UBB est avant dernière avec seulement 17 points pris. Seul Biarritz a fait pire, avec 5 points. Notons tout de même que ces bilans ont pu être influencés par l'absence des internationaux durant le Tournoi des 6 Nations. Néanmoins, ce classement des dix dernières journées nous permet d'y voir un peu plus clair sur la forme actuelle de chaque formation, et donc de nous donner des indications sur les deux prochaines journées de Top 14.

