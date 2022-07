RUGBY. ''Le rugby, c'était mieux avant'' pour cet ancien Springbok

Un ancien international de l'Afrique du Sud a déclaré considérer le rugby d'aujourd'hui trop soporifique et peu enthousiasmant.

Mieux à l'époque qu'aujourd'hui le rugby ? C'est l'avis de Dan Van Zyl, international en 2000 avec l'Afrique du Sud. Actuellement directeur du rugby à l'académie de l'Irlande et entraineur du développement au Leinster, il a donné un avis tranché sur le jeu moderne qu'il considère moins intéressant qu'aujourd'hui. Il prend notamment exemple sur le rugby d'il y a deux décennies.

Je sais que le rugby a beaucoup changé au fil des ans, mais je ne suis pas sûr de sa qualité. En regardant le match de Bledisloe Cup en 2000 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie devant 100 000 personnes, je pense que le rugby était meilleur à l'époque. C'était une époque formidable et je suis heureux d'y avoir joué.

À une époque où les entraineurs de la défense faisaient à peine leur apparition, certains ont répliqué au Sud-Africain que les systèmes défensifs n'étaient alors pas aussi au point qu'aujourd'hui. Que nenni pour le principal intéressé :

La défense était en fait bonne. Le manque de structure de l'attaque prenait la défense au dépourvu. Si vous pensez aux systèmes modernes, la défense est organisée à cause du manque d'ambition de l'attaque, car quasiment chaque équipe joue en 1331 (deux cellules d'un avant et deux cellules de trois avants, NDLR) et veut juste se mettre en forme plutôt que de jouer.

Cela fait écho au jeu des All Blacks qui depuis 2018 s'est considérablement structuré, parfois trop selon certains observateurs. Une structure qui change de l'imprévisible des Néo-Zélandais et de la magie qu'ils créaient avec le ballon.

Ce débat fait suite aux différentes critiques concernant les arrêts de jeu multipliés durant les rencontres. Que ce soit par arbitres centraux qui font (trop) appel à la vidéo pour décider d'une action litigieuse. Ou les mêlées qui mettent du temps à se jouer correctement.