RUGBY. Le rideau tombe à 37 ans sur une autre Légende du rugby gallois, Ken Owens dit stop

Ken Owens, icône du rugby gallois et talonneur légendaire, annonce sa retraite. Retour sur une carrière exceptionnelle marquée par la passion et le leadership.

Après avoir porté avec fierté le maillot rouge du Pays de Galles à 91 reprises, le talonneur Ken Owens a décidé de ranger ses crampons, une décision annoncée ce mercredi. "À contrecœur, j’annonce ma retraite du rugby. Le moment est venu de suivre les conseils médicaux et de raccrocher mes crampons."

Et si chaque joueur rêve d'une fin en apothéose, la réalité, parfois plus cruelle, a dicté sa loi pour Owens. "Si j'avais écrit le scénario, il y aurait eu un match de plus pour le Pays de Galles, pour les Scarlets et finalement pour Carmarthen Athletic."

La Welsh Rugby Union ne tarit pas d'éloges sur celui qui a su être un modèle sur et hors du terrain. L'implication d'Owens dans le rugby gallois dépasse largement le cadre du terrain. Son leadership, son charisme, sa passion ont inspiré de nombreux jeunes à suivre ses pas.

Mon seul club professionnel, les Scarlets, a cru en moi et j'espère que ma loyauté pendant 19 ans a récompensé la confiance dont vous avez fait preuve.

Depuis ses premiers pas sur le gazon du Carmarthen Athletic, Owens n'a cessé d'impressionner. Le "Shérif" a toujours su mener ses troupes, que ce soit sous les couleurs des Scarlets ou celles du Pays de Galles.

C'est une carrière riche de succès, de défis et d'engagements qui s'achève. Owens, au fil de ses 274 apparitions pour les Scarlets, a su devenir plus qu'un joueur ; il est devenu une icône, un capitaine emblématique. "Le fait qu’il ait successivement mené toutes ces équipes montre à quel point il est un leader talismanique."

Ses performances sur la scène internationale, notamment lors des Coupes du Monde de Rugby de 2011, 2015 et 2019, avec deux quatrièmes places, resteront gravés dans les annales du rugby gallois. Ses débuts internationaux ont eu lieu contre la Namibie lors de la Coupe du Monde de Rugby 2011. Il a ensuite remporté le 6 Nations en 2012, 2013, 2019 et 2021. Avec deux Grands Chelems à la clé.

Ken est un Gallois incroyablement passionné. Je sais que cela signifiait beaucoup pour lui de jouer pour le Pays de Galles et cela se voyait à chaque fois qu'il portait le maillot rouge. (Warren Gatland)

Revenir en tant que capitaine du Pays de Galles pour le Championnat des Six Nations 2023 a été sa dernière danse, un ultime acte de bravoure et de leadership. Il a été titulaire à cinq reprises mais n'a pu empêcher son équipe de terminer à la dernière place.

Le combat d'Owens contre les pépins physiques, notamment cette récente blessure au dos qui l'a tenu éloigné des terrains presque un an, rappelle qu'une carrière de joueur de haut niveau n'est pas un long fleuve tranquille.