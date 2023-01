6 Nations. Le retour de Yacouba Camara avec le 15 de France est-il vraiment une surprise ?

Il est l'un des ''nouveaux'' de la liste de Fabien Galthié ! Yacouba Camara retrouve la sélection, et également Fabien Galthié, qui ne l'avait encore jamais appelé. Une belle occasion de rattraper le temps !

4 ans après

De l'eau a coulé sous les ponts depuis que Camara a porté le maillot de l'équipe de France ! En effet, le troisième ligne du MHR n'a plus été appelé en Bleu depuis la Coupe du monde au Japon, et un match face aux Tonga, remporté 23 à 21. Depuis, 4 ans sont passés et plus de nouvelles du Montpelliérain, qui est devenu entre-temps capitaine de son équipe. Il aura pris son mal en patience, un temps critiqué à Montpellier, notamment pour la somme astronomique de son transfert de Toulouse à Montpellier, en 2017. Cependant, la tendance a bien changé, car le capitaine des Cistres est l'un des joueurs les plus utilisés en Top 14 ces dernières saisons. En effet, rarement blessé et toujours performant, Yacouba Camara a enregistré 101 titularisations depuis son arrivée au club, pour un total de 111 matchs ! S'ajoute également à cela, un bouclier de Brennus la saison passée, ainsi qu'un titre lors du Challenge européen en 2021. Un palmarès déjà bien fourni à seulement 28 ans.

Il connaît déjà l'équipe de France

Même si le Montpelliérain a été absent 4 ans en équipe de France, ce dernier compte tout de même 17 sélections avec les Bleus, dont 3 Tournois des 6 Nations en une Coupe du monde en 2019 ! Sélectionné par Guy Novès, qui l'a côtoyé et l'a vue évoluer au Stade Toulousain, puis par Jacques Brunel, le potentiel de Camara ne faisait aucun doute. De plus, c'est en 2014, il y a tout juste 9 ans, que son manager actuel au MHR, Philippe Saint-André, avait détecté les capacités de Camara, et l'avait intégré au groupe France, alors qu'il n'avait que 20 ans. Si certains ne s'attendaient pas à voir son nom apparaitre dans la liste de Galthié, nous pouvons tout de même constater que ce joueur traverse les années, et convainc chacun des sélectionneurs.

Pas là pour faire de la figuration

Au premier abord, Yacouba Camara apparait comme une surprise dans cette liste déjà bien fournit en troisième ligne. Cependant, capable d'évoluer en troisième ligne aile et aussi en seconde ligne, le profil du capitaine de Montpellier fait partie de ceux qu'apprécie Galthié, pour sa polyvalence et son activité sur le terrain. En effet, en l'absence de Woki, et avec l'inexpérience de Becognée, de Boudehent et les gênes physiques de Cros, Camara pourrait bien reporter le maillot des Bleus durant le Tournoi des 6 Nations. De plus, il est aussi un leader en touche dans son club, et la complémentarité avec Willemse pourrait être bénéfique au 15 de France.