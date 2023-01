RUGBY. Le doublé pour Toulouse ? Cet ancien international y croit dur comme fer

Premier du Top 14 et invaincu en Champions Cup, le Stade Toulousain impressionne en ce début de saison. Et en particulier l’ancien international Jean-Baptiste Lafond.

Comme depuis plusieurs saisons désormais, le Stade Toulousain a démarré très fort l’année. Si bien qu’après 14 journées de Top 14, les Rouges et Noirs sont leaders du championnat, avec 7 points d’avance sur leur dauphin, le Stade Français. Dans le même temps, Dupont and co ont parfaitement commencé leur campagne européenne, avec deux succès de prestige face à Sale et sur la pelouse du Munster. Deux excellents résultats, qui les placent en très bonne posture pour une qualification en huitièmes de finale. Mais au-delà des performances d’un point de vue comptable, c’est surtout le jeu proposé par les ouailles d’Ugo Mola qui impressionne. En témoigne encore la rencontre de dimanche soir face à Clermont, où les Toulousains n’ont cessé de se trouver dans la défense adverse. Une sérénité qui, contrairement à l’an passé, se ressent également lorsque le staff décide de faire du turnover, comme ce fut le cas face au MHR en début de saison, ou encore face à l’ASM ce week-end (Lebel, Mauvaka, Flament, Ahki et Ntamack absents).

Si les coéquipiers de Julien Marchand ont déjà réussi l’exploit de réaliser le doublé lors de la saison 2020-2021, ces derniers ont toujours aussi soif de titre et de succès. L’année dernière, qui fut sans titre pour les Toulousains, en est sûrement pour beaucoup également. Si bien qu’aujourd’hui, Toulouse reste l’une des équipes favorites pour le bouclier de Brennus, mais aussi pour remporter la Champions Cup. Impressionné par cette écurie, l’ancien international Jean-Baptiste Lafond s’est d’ailleurs positionné sur le sujet lors de sa chronique diffusée sur Rugbyrama. Pour lui, il est impossible que Toulouse ne remporte pas au moins un titre, voire deux : ''J'ai trouvé l’équipe de Toulouse monstrueuse avec des remplaçants meilleurs que les titulaires. Ils ont la dalle ! Je les trouve exceptionnels ! Devant c’est monstrueux et ça joue dans le cœur de la défense et le dos de l’adversaire. Il y a une concurrence énorme à Toulouse et même Penaud est-ce qu’il aurait joué ? Capuozzo ne joue pas tout le temps, Jaminet ne joue pas tout le temps, Ntamack et Ramos n’étaient pas là (...) Mais l’équipe de Toulouse a été monstrueuse contre Clermont ! Que faire contre ces Toulousains ? Il y a une émulation et une concurrence… Je ne vois pas comment ils pourraient ne pas être champions de France ou champions d’Europe ou les deux''. Vous l’aurez compris, le Stade Toulousain charme plus d’un spécialiste cette saison. Néanmoins, n’oublions pas que la saison passée, les hommes de Mola avaient commencé aussi fort la saison, avant d’échouer par deux fois en demi-finale, face au Leinster en Champions Cup, et contre Castres en Top 14…

