Le ''carton ORANGE'' va-t-il débarquer à la Coupe du monde de rugby en France ?

World Rugby réfléchit à faire évoluer le processus d'exclusion des joueurs pendant la Coupe du monde. Des tests sont actuellement menés en Super Rugby.

VIDÉO. Le premier carton rouge à retardement a été reçu ! On vous explique toutPlanet Rugby nous apprend ce jeudi que World Rugby réfléchit à la mise en place d'un "carton orange" pour la coupe du monde de rugby qui aura lieu en France dès le 8 septembre. Dans les faits, il ne s'agit pas d'un nouveau carton, comme l'a expliqué le responsable des arbitres au sein de la fédération internationale, Joël Jutge. Mais d'une évolution de la règle concernant l'expulsion d'un joueur. Laquelle est déjà testé en Super Rugby. Dans l'hémisphère sud, les officiels peuvent exclure un joueur définitivement ou bien de lui mettre un carton jaune avant que le TMO ne revoie l'action pendant que le jeu se poursuit. Le jaune peut ensuite se transformer en rouge. Une manière d'éviter que la vidéo prenne le pas sur le jeu comme c'est trop souvent le cas depuis quelques années. Cela pourrait aussi permettre de traiter des actions litigieuses. On peut imaginer qu'un rouge pourrait également être changé en jaune durant une rencontre. RUGBY. Sanctionné d’un carton rouge face à l’Irlande, Freddie Steward finalement blanchi"En cas de décision 50-50, l'arbitre a la possibilité de donner un carton jaune pour que le jeu puisse reprendre au plus vite, tandis que le TMO dispose de 10 minutes d'expulsion provisoire pour décider si cela doit être transformé en une expulsion définitive, explique Jutge. Nous donnerions des cartons oranges, clairement." Pour rappel, une autre règle est également testée en Super Rugby. Un joueur définitivement exclu peut être remplacé par un autre joueur après 20 minutes de jeu. Planet Rugby rappelle cependant que "tout incident de jeu déloyal qui ne contient pas d'actions dangereuses mais qui est sanctionné par un carton jaune (par exemple, infractions techniques, infractions répétées de l'équipe) ne sera pas soumis à une révision" par le TMO. Le prochain Rugby Championship pourrait lui être mis à contribution pour tester ces processus avant une éventuelle mise en place pendant la Coupe du monde.