VIDÉO. Le premier carton rouge à retardement a été reçu ! On vous explique tout

Vendredi dernier, lors de la rencontre de Super Rugby entre les Rebels et les Hurricanes, le premier carton rouge à retardement de l'histoire a été reçu ! On vous explique tout.

RUGBY. Le carton rouge à retardement va-t-il bientôt débarquer ?Il y a de cela quelques semaines, on vous parlait de l'arrivée du fameux ''carton rouge à retardement''. Le principe étant de laisser 8 minutes au TMO (arbitrage vidéo), pour revenir sur une décision prise durant le match. En effet, cette nouvelle règle a été créée pour réduire un maximum les arbitrages vidéos à rallonge, mais aussi pour enlever la pression sur l'arbitre central. Instaurée en Super Rugby depuis cette année, cette nouvelle directive a eu le droit à son premier cas de figure vendredi dernier, lors de la rencontre entre les Rebels et les Hurricanes. Nous jouons la 43ème minute, lorsque suite à un regroupement dans l'en-but, le numéro 8 des Rebels Richard Hardwick se plaint au visage. Après un premier arbitrage vidéo, James Doleman (arbitre principal), décide de sanctionner le pilier remplaçant des Hurricanes Tevita Mafileo d'un carton jaune, pour une charge à l'épaule sur son adversaire. Incertain concernant le point de contact, James Doleman demande au TMO de revisionner les images, pendant que le jeu reprend. Une décision qui a été prise en à peine 30 secondes, et qui a permis de ne pas s'éterniser.

VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour du carton jaune de Charles OllivonD'autant que 7 minutes plus tard, l'arbitrage vidéo appelle James Doleman lors d'un arrêt de jeu. Le point de contact a été établi clairement : Mafileo a touché directement la tête d'Hardwick lors de son déblayage, ce qui équivaut à un carton rouge. Face à cela, l'arbitre central a donc appelé le capitaine des Hurricanes Ardie Savea, pour lui expliquer que son coéquipier ne reviendra pas sur le terrain, celui-ci ayant finalement écopé d'un carton rouge. Néanmoins, la sanction a été classée comme ''carton rouge provisoire'', étant donné qu'il n'y a pas eu selon les arbitres de jeu déloyal délibéré. Autrement dit, les Hurricanes ont pu faire rentrer un autre joueur à la place de Mafileo, après 20 minutes. Un protocole qui peut paraître compliqué sur le papier, mais qui a pourtant fait ses preuves sur cette rencontre. Reste à voir désormais si cette nouvelle règle sera aussi bien gérée que lors de ce match, afin de, pourquoi pas, l'instaurer dans le rugby européen.

