RUGBY. Le carton rouge à retardement va-t-il bientôt débarquer ?

Transformer un carton jaune en rouge en cours de match sera-t-il possible à l'avenir ? C'est en tout cas ce que va tester le Super Rugby Pacific dès cette saison. Explications.

RUGBY. Carton rouge : Une charge terrifiante de Pieter-Steph du Toit envoie Danty au tapisVous avez trouvé le carton jaune d'Atonio pas assez sévère contre l'Irlande ? Ne vous inquiétez pas, il sera peut-être bientôt possible de le modifier en cours de match ! On vous explique. Comme annoncé par le Super Rugby Pacific cette semaine, la compétition regroupant les franchises néo-zélandaises et australiennes, ainsi que les Fijian Drua et les Moana Pasifika va instaurer de nouvelles règles dès cette saison. Et parmi elles, on retrouve le fameux ''carton rouge provisoire'', qui consiste à remplacer un joueur qui a écopé de cette sanction après 20 minutes de jeu. Sauf que contrairement à la saison précédente, les arbitres pourront cette fois-ci délivrer un carton rouge ''classique'' en cas de ''jeu déloyal délibéré''. De ce fait, il y aura désormais trois cartons possibles : le carton jaune, le carton rouge provisoire, et le véritable carton rouge.

Mais ce qui nous intéresse véritablement ici, c'est bien la possibilité de transformer un carton jaune en rouge en cours de match. En effet, lorsqu'un arbitre délivrera un carton jaune à l'encontre d'un joueur, le TMO aura désormais jusqu'à 8 minutes pour modifier la couleur du carton, et ce pendant que le jeu reprend. Une nouveauté qui, au-delà de limiter les erreurs d'arbitrage, va permettre à l'arbitre principal de prendre plus vite sa décision, et avec une pression moindre. Car en cas d'erreur, l'arbitrage vidéo sera là pour rectifier le tir. Une règle qui pourrait révolutionner totalement le rugby moderne, et qui sera donc essayée à partir du 24 février prochain en Super Rugby Pacific.

